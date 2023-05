Lutte contre la contrebande de carburant : le mérite d’une soixantaine d’acteurs reconnu

L’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE-LC) a remis des certificats de reconnaissance à une soixantaine d’acteurs qui se sont illustrés dans la lutte contre la contrebande de carburant au Burkina Faso, le mardi 2 mai 2023, à Ouagadougou.

Ils sont au total 61 personnes à avoir reçu de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE-LC), des certificats de reconnaissance pour leurs efforts dans la lutte contre la contrebande de carburant au Burkina Faso. Ces acteurs promus sont des agents et officiers de police judiciaire, des magistrats, des greffiers, des contrôleurs d’Etat et des personnes civiles.

C’est le Contrôleur général d’Etat (CGE), Philippe Néri Kouthon Nion, qui a présidé la cérémonie officielle de remise des certificats de reconnaissance, le mardi 2 mai 2023, à Ouagadougou. Il a déclaré que cette initiative de l’ASCE-LC traduit la volonté de l’institution de reconnaître l’engagement, le dévouement et l’intégrité de ces intervenants à mettre fin à cette pratique frauduleuse.

« Ces attestations sont un témoignage matériel du service que vous avez rendu à notre nation en matière de lutte contre la corruption », a-t-il soutenu. Philippe Néri Kouthon Nion a, aussi, déclaré que cet hommage rendu à des Burkinabè montre la dynamique dans laquelle s’investit l’ASCE-LC pour garantir la bonne gouvernance dans tous les secteurs d’activités. Une détermination à saluer Selon lui, ce sont des femmes et des hommes qu’il faut saluer pour leur détermination à désagréger un groupe de trafiquants qui nourrissaient le réseau terroriste au Burkina Faso.

Le représentant des récipiendaires, le commissaire principal de police, Moussa Thiombiano, par ailleurs commissaire de police de l’arrondissement 8 de Ouagadougou a, d’emblée, remercié l’ASCE-LC pour cette consécration. « C’est vraiment un sentiment de joie qu’on ait pu déjà mener cette mission et produit les résultats escomptés que l’ASCE-LC ait bien voulu nous manifester sa reconnaissance à travers ces certificats », a-t-il dit. Pour Moussa Thiombiano, les investigations effectuées pour démanteler la contrebande de carburant constituent une expérience « intéressante » du point de vue professionnel et personnel au regard des contacts noués.

Il a, par ailleurs, assuré que l’équipe de l’enquête reste disponible pour d’autres travaux similaires. L’ASCE-LC a fait une mention spéciale à l’Unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale burkinabè (USIGN) pour sa contribution à la réussite des recherches. Au cours de la cérémonie, le CGE a annoncé son départ pour le poste de conseiller à la Cour des comptes de l’Union économique et monétaire ouest -africaine (UEMOA) tout en mettant en garde ses collaborateurs sur l’incursion du politique qui peut contribuer à fragiliser la solidité de l’ASCE-LC.

« Nous sommes un front ouvert à toute sorte de délinquance qui se retrouve dans le monde politique, dans l’administration et dans les ramifications que nous ne pouvons pas imaginer. Nous devons faire beaucoup attention », a prévenu Philippe Néri Kouthon Nion. S’inscrivant dans le cadre global de lutte contre la contrebande de carburant, la corruption et le blanchiment d’argent, l’enquête menée ,du 17 septembre 2021 au 11 mai 2022, sur le territoire national, notamment dans la région de l’Est, a permis de mettre la main sur une quarantaine de trafiquants qui ont fait perdre près de 15 milliards FCFA à la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY).

Boukary BONKOUNGOU