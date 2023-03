Lutte contre la COVID-19 : 3 525 086 personnes vaccinées en 2022

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a organisé, la revue annuelle 2023 du Cadre sectoriel de dialogue (CSD) du secteur de santé, le mardi 28 février 2023, à Ouagadougou. Elle a permis de soumettre les performances du secteur au cours de l’année 2022, d’examiner et de valider le plan d’actions sanitaire 2023-2025.

Pour se conformer au dispositif de suivi et évaluation de la politique nationale de développement, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, a organisé une revue annuelle sectorielle du Cadre sectoriel du dialogue (CSD), le mardi 28 février 2023, à Ouagadougou. Cet échange, a permis d’apprécier les résultats atteints par le secteur, de faire le bilan des performances enregistrées et d’examiner les perspectives sanitaire 2023-2025. Selon le ministre en charge de la santé, Lucien Kargougou, les répercussions de la crise économique liée au conflit en Ukraine et au niveau national par la persistance de la double crise de la pandémie à COVID-19 et les attaques terroristes au Burkina ont mis à mal la mise en œuvre des activités. Mais, cela n’a pas empêché de réaliser des acquis importants engrangés pour l’atteinte des résultats.

En effet, il a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la maladie à COVID-19, ce sont 3 525 086 personnes qui ont été complètement vaccinées. A l’entendre, il a été question de l’introduction de nouveaux vaccins dans le programme élargi de vaccination. Il a ajouté que les enfants bénéficieront en plus d’une vaccination contre l’hépatite B dès leur naissance et les filles seront vaccinées contre le virus responsable du cancer du col de l’utérus dès l’âge de neuf ans. Lucien Kargougou a aussi dit que la norme minimale en personnel de santé a été atteinte principalement pour les médecins et les sages-femmes et maïeuticiens d’Etat. Même si des résultats ont été engrangés, a-t-il dit, le secteur de santé présente aussi des difficultés et des défis à relever.

Pour faire face à ces obstacles, des perspectives sont envisagées, a-t-il dit. Il s’agit essentiellement de la création de postes de santé avancés et les cliniques mobiles dans les zones affectées par la crise sécuritaire, la remise en fonction de certaines formations sanitaires fermées ou fonctionnant à minima, l’instauration d’un mécanisme d’achat stratégique pour stimuler la performance et la qualité dans les établissements de santé et garantir la continuité des soins dans les zones d’insécurité, la mise en fonction du Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, le lancement de la vaccination contre le Paludisme au profit des enfants de moins de cinq ans etc. « Le cadre sectoriel de dialogue doit constituer un cadre efficace pour le renforcement du dialogue avec tous les acteurs afin de construire progressivement une résilience réelle de notre secteur de planification et partant de notre pays, face aux différents défis», a-t-il souligné. Il a par ailleurs remercié, les partenaires techniques et financiers et l’ensemble des gouverneurs pour leur accompagnement dans l’atteinte des cibles au niveau régional. La représentante de la délégation de l’Union européenne (UE) au Burkina, Dr Sassi Sihem, a trouvé que le cadre d’échanges a permis de mieux comprendre les priorités et voir comment les partenaires techniques et financiers pourront accompagner le ministère dans toutes les activités qu’il mettra en place l’année suivante.

« La santé communautaire, le soutien aux hôpitaux, le soutien à la vaccination sont les priorités autour desquelles s’articuleront leurs communications. Et cela va aussi permettre aux partenaires techniques et financiers de voir où est-ce qu’ils auront une plus-value pour appuyer ces priorités», a-t-elle laissé entendre. Dr Sassi Sihem a aussi mentionné que les partenaires techniques et financiers sont ravis de s’associer au CSD santé. « cela est une opportunité d’échanger et mieux comprendre le secteur de la Santé », a-t-elle conclu.

Yasmina KABORE

Yasmina Andréa SAWADODO (Stagiaires)