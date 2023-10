Lutte contre la faim en milieu scolaire: des bailleurs de fonds « montent au front »

Le Premier ministre du Burkina Faso, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a reçu en audience un groupe de bailleurs de Fonds, le mardi 17 Octobre 2023, à Ouagadougou

La question de l’alimentation des élèves dans les écoles préoccupe certains partenaires au développement. Ils entendent y apporter leur contribution. Pour ce faire, un groupe de bailleurs de Fonds issus du système des Nations unies, à savoir la FAO, l’UNICEF, le FIDA et le PAM, a été reçu par le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le mardi 17 Octobre 2023 à Ouagadougou.

Les quatre institutions ont présenté leur programme conjoint qui répond à l’Initiative présidentielle visant à fournir un repas équilibré à chaque écolier. Pour la directrice-Pays et représentante du Programme alimentaire mondiale (PAM) au Burkina Faso, Mme Elvira PRUSCINI, le quatuor des bailleurs de Fonds du système des Nations unies a décidé de mutualiser ses efforts pour pouvoir amener ses expertises et faire un programme conjoint en ciblant 461 écoles dans le pays.

« C’est un programme qui prévoit une planification conjointe des activités à travers un paquet intégré qui compte aider les écoles à se prendre en charge », a confié Mme Elvira. Elle a expliqué que ce projet pilote va se dérouler pendant deux ans avec un budget de 20 milliards F CFA. Par ailleurs, elle a signifié qu’une production locale basée sur la transformation locale et la consommation locale au sein des écoles sera au bénéfice des élèves.

« La production dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage va donner la possibilité de rendre les écoles autonomes et indépendantes pour leur prise en charge. Nous souhaitons que les cantines scolaires soient le fruit de la production locale pour les élèves », a déclaré la représentante du groupe de partenaires. Elle a par ailleurs fait savoir que le Premier ministre leur a donné des orientations, tout en les félicitant pour ce qu’elles entreprennent comme initiative.

« Nous avons identifié certaines écoles dans huit communes qui sont dans des différentes situations géographiques et dont nous allons capitaliser et mettre en valeur les ressources disponibles », a-t-elle exprimée. Elle a recommandé que chaque agence s’applique dans la mobilisation des ressources individuelles et collectives pour une forte implication du gouvernement en donnant une forte visibilité à cette initiative caritative.

Mahamadi SEBOGO

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE (Stagiaire)