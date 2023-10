Lutte contre la pauvreté : Le Rotary club Ouagadougou dit doyen fait des microcrédits à des femmes en situation difficile

Le Rotary club Ouagadougou dit doyen (RCOD) a donné le sourire à six femmes, le mercredi 4 octobre 2023 à Ouagadougou, en leur faisant des microcrédits. A la grande joie du gouverneur du District 9101, Abdoulaye Sanogo, présent à la cérémonie de remise des chèques.

Le Rotary club Ouagadougou dit Doyen(RCOD), la première association, vient de créer de l’espoir en soutenant financièrement six mères démunies. En présence du gouverneur du District 9101, Abdoulaye Sanogo, ces femmes ont reçu chacune, le mercredi 04 octobre 2023 au cours d’une cérémonie à Ouagadougou, des microcrédits (de 170 000 à 175 000 FCFA).Mariam Zoundi, Zalissa Zongo, Eliane Dianda, Bonwensom Congo, Alizeta Ouédraogo et Paté Nacoulma, les bénéficiaires, ont salué le Rotary club Ouagadougou dit doyen pour cette bouée de sauvetage.

Zalissa Zongo, mère de quatre enfants, et Alizeta Ouédraogo, mère de six enfants, ont fait savoir que cette aide contribuera à entreprendre et à améliorer les conditions de vie de leurs familles (la scolarisation des enfants, nourriture, etc.). « Les femmes souffrent. Or, ce sont elles qui gèrent les familles en l’absence des hommes », a déclaré la présidente du Rotary club Ouagadougou dit doyen, Minata Sanou/ Ouédraogo. Ému par les témoignages de ces dames à faibles revenus, le gouverneur du District 9101(mandat 2023-2024), Abdoulaye Sanogo, a félicité le RCOD d’avoir donné de l’espoir à ces familles pauvres de Ouagadougou.

Alassane KERE