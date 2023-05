Lutte contre le terrorisme au Burkina: le gouvernement fait le point de la situation

Des membres du gouvernement ont échangé, le mercredi 3 mai 2023, à Ouagadougou, avec des acteurs syndicaux, de la société civile et des leaders politiques afin de donner des informations justes et fiables sur la situation sécuritaire nationale et la lutte contre le terrorisme engagée par les forces combattantes.

Le gouvernement de la Transition a choisi d’échanger, périodi-quement, avec les différentes couches sociales en vue de leur fournir des éclairages sur les actions qui sont menées en faveur de la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, des membres du gouvernement, composés des ministres en charge de la défense, de la fonction publique, de l’administration territoriale et de la sécurité, de la justice, de la coopération régionale ainsi que le Chef d’Etat-major général adjoint des armées (CEMGA) et le Directeur général de la police nationale (DGPN), étaient face aux Organisations de la société civile (OSC) et des représentants de partis politiques, le mercredi 3 mai 2023 à Ouagadougou.

Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, porte-parole de la délégation, a indiqué que son équipe a été mandatée par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré et le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela afin d’apporter l’information « vraie » sur le déroulement des opérations de lutte contre le terrorisme et souhaiter, la solidarité et l’adhésion de tous les Burkinabè à la dynamique enclenchée.

« Nous avons mis du temps avant de convoquer cette rencontre certes, mais il fallait le faire afin de donner l’information juste, transparente aux populations en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme », a fait savoir M. Bazié. Le ministre d’Etat a rassuré que les opérations se déroulent comme planifiées et les hommes engagés sur les différents théâtres d’opérations ont des résultats tangibles et fort appréciables.

Pour soutenir ses propos à travers des preuves palpables, le capitaine Ouédraogo de l’Agence nationale de renseignement (ANR) a fait l’état des lieux de quelques opérations militaires dans le processus de la reconquête du territoire. La présentation a donné à voir des bases terroristes traitées avec succès, un important arsenal militaire récupéré, ainsi que des engins roulants et téléphones portables. «

Lézardés, dispersés et malmenés »

L’officier de l’ANR a également fait savoir que le groupe terroriste qui écume le plus le pays est le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). Les ramifications de ce groupe couvrent les parties Nord du pays ainsi que le Sahel, l’Est, l’Ouest et le Sud-Ouest du Burkina Faso.

A la suite de ce groupe vient l’Etat islamique (EI), groupe dont les leaders, selon le capitaine Ouédraogo, sont des expatriés. Ils se sont appuyés sur des combattants recrutés au niveau local pour accomplir des missions. Fort heureusement, selon l’ANR, la puissance de feu des forces combattantes a pris le dessus ces derniers temps dispersant ainsi les éléments de ces groupes armés terroristes qui, à ce jour, ne sont plus en mesure de faire des regroupements d’envergure comme c’était le cas entre 2016 et 2020.

« Lézardés, dispersés et malmenés », ces groupes terroristes, selon l’officier, volent de position en position fuyant ainsi la traque de l’armée et, a-t-il souligné, ces groupes terroristes pourraient s’adonner, dans les jours à venir, à des attentats suicides et des opérations kamikazes. C’est pourquoi, il a invité les populations à plus de vigilance. Pour le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel-major Kassoum Coulibaly, les Burkinabè doivent prôner davantage l’unité et la solidarité.

« Il y a comme une coalition internationale contre le Burkina Faso, et il faut le comprendre. Nous sommes en train d’agir par nos propres moyens dans cette lutte contre le terrorisme alors que cela devrait être intégré dans une dynamique internationale », a-t-il dit. La délégation gouvernementale a également porté les mêmes informations à l’endroit des représentants des partis politiques afin de tenir tout le monde au même niveau d’information sur la situation sécuritaire nationale. Les leaders coutumiers et religieux vont également être reçus pour les mêmes objectifs.

Wanlé Gérard COULIBALY