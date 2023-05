Lutte contre le terrorisme: Hommes de médias et FDS veulent renforcer leur collaboration

Le centre de presse Norbert Zongo a organisé du 04 au 05 mai 2023 à Ouagadougou, un atelier d’échange entre les Hommes de médias et les forces de défenses et de sécurité (FDS).

En prélude à la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse et coïncidant avec les 25 ans d’existence du centre national de presse Norbert Zongo (CNP/NZ), il a été organisé du 4 au 5 mai 2023 une rencontre d’échange entre les journalistes et FDS.

Le thème retenu était « Renforcer la protection des journalistes face à la crise sécuritaire ». Cette rencontre s’inscrit dans une perspective de plaidoyer pour renforcer la collaboration entre les journalistes et les FDS.

En effet, durant 48h, les participants ont été enseignés sur les thématiques telles que médias et défense, médias et sécurité.

« Nous avons pensé qu’il était important que nous échangions avec les forces de défense et de sécurité parce que nous avons le même combat.Eux ils combattent avec les armes et nous nous combattons avec nos plumes, caméras et micros. Vous avez constaté ces derniers temps, il n’y a pas mal de difficultés entre les médias et certains éléments des forces de défense et de sécurité », a affirmé le président du comité de pilotage du CNP/NZ, Inoussa Ouédraogo.

Il a de ce fait ajouté que le but final de cette rencontre est de continuer à renforcer les relations entre les FDS et les journalistes. « C’est de faire en sorte qu’il y ait encore plus de confiance, c’est de faire en sorte de jeter un pont entre nous afin que nous nous retrouvions régulièrement pour définir ensemble les stratégies les meilleures pour pouvoir lutter contre le terrorisme », a confié Inoussa Ouédraogo.

Le commandant de l’unité spéciale de la gendarmerie nationale, Commandant François Zoungrana qui a fait une communication sur le sous-thème média et défense a de prime abord salué le bien-fondé de la formation. Il a alors souligné la complémentarité entre FDS et journalistes dans la nouvelle dynamique de lutte contre le terrorisme. « La communication est devenue un outil stratégique utilisé dans toutes les armées comme partie intégrante d’une stratégie de lutte qui permet de faire basculer l’opinion nationale et l’opinion internationale en faveur des opérations militaires », a-t-il indiqué.

Le commandant donc a laissé entendre que l’objectif de sa communication était de permettre aux Hommes de médias de toucher du doigt les réalités auxquelles sont confrontées les FDS sur le théâtre des opérations. C’est pourquoi, il a invité les journalistes à jouer leur partition dans le maintien de la cohésion sociale.Et pour une communication impactant positivement le moral de la troupe, il a recommandé une communication patriotique, qui selon lui, repose sur certaines valeurs dont le plus important est de sauvegarder l’intérêt supérieur de la Nation.« Le journaliste fait l’information mais pas de la communication. Mais à travers le partage de l’information, il doit avoir comme principe cardinal le fait qu’il ne faut pas donner une information qui peut avoir un impact négatif sur la conduite des opérations. Voilà pourquoi je dis qu’il y a des vérités qui sont expressément tues en situation de guerre parce que l’impact de cette vérité peut être dévastateur », a-t-il laissé entendre.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Sidwaya.info