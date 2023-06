Lutte contre le terrorisme : Huit militaires et 33 VDP tombés armes à la main

Huit militaires à Tia (province du Mouhoun) et 33 Volontaires pour la défense de la patrie à Noaka (province du Sanmatenga) ont consenti le sacrifice suprême dans la défense du territoire entre le lundi 26 et le mardi juin 2023.

Le chef d’Etat-major a reconnu leur bravoure dans un communiqué rendu public ce vendredi 30 juin et a notamment relevé la vigueur avec laquelle ils ont neutralisé plus de 30 terroristes à Tia et plus d’une cinquantaine à Noaka, avec à la clé, une importante quantité de matériel récupéré dont du matériel roulant et de l’armement lourd.

Il a traduit sa compassion aux familles éplorées et une bonne rémission aux blessés, et exprimé sa conviction inébranlable quant à la victoire du Peuple burkinabè sur le terrorisme.

Sidwaya.info