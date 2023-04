Lutte contre le terrorisme : la présidence du Faso met en place un centre d’alerte

Le Centre national d’appels (CNA) est un dispositif mis en place pour permettre aux Burkinabè de contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme via des alertes. Il a été présenté à la presse, jeudi 6 avril 2023 à Ouagadougou, par le directeur de la communication de la présidence du Faso, Nestor Noufé.

L’exécutif burkinabè attend beaucoup des populations dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Ainsi, pour une participation efficace des citoyens sur le plan informationnel, un nouvel outil, le Centre national d’appels, est mis en place afin de canaliser les alertes des citoyens. Le Centre a été présenté au cours d’une conférence de presse organisée, jeudi 6 avril 2023, par la Direction de la communication et de la revue de presse de la présidence du Faso. Selon le directeur de la communication de la présidence du Faso, Nestor Noufé, le CNA est placé sous tutelle technique de la présidence du Faso. Il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et a pour missions fondamentales la réception et le traitement « diligent » des appels téléphoniques dénonçant des faits de terrorisme, de criminalité ou de mauvaise gouvernance.

La ligne verte du CNA est le 199 soutenu par des numéros WhatsApp 71-20-33-33 et 68-24-44-44 pour recevoir des fichiers ou tout type de texte en lien avec les objectifs et les missions du CNA. Pour M. Noufé, le CNA vise essentiellement à recevoir des alertes entrant dans le cadre du terrorisme et de la criminalité, à renseigner les citoyens sur les mécanismes mis en œuvre pour faciliter leur contribution et leur participation à la lutte citoyenne contre l’hydre terroriste. Il travaille également à mettre en œuvre une interaction avec les services de sécurité et les centres d’alertes du ministère en charge de la sécurité (CNVA 10 10, n°16 de la police) en vue de centraliser les alertes entrant dans le cadre du terrorisme et de la criminalité organisée. Mais comment garder l’anonymat des alerteurs ? A cette question, le patron de la communication à la présidence du Faso a indiqué que le dispositif mis en place repose sur des valeurs de confidentialité et de discrétion. Aussi, le CNA, a-t-il précisé, vise à renseigner les ex-combattants des groupes armés terroristes sur les mécanismes de dépôt des armes en vue d’une réinsertion sociale apaisée.

« Pour une résolution durable et accélérée des crises sécuritaire et humanitaire, tout le monde est appelé à apporter sa contribution en contactant le Centre. Le CNA peut être joint dans le but de fournir des informations sur les mouvements des groupes terroristes, dénoncer des cas avérés de malversation de ressources publiques, mal gouvernance, entre autres », a fait savoir Nestor Noufé.

Wanlé Gérard COULIBALY