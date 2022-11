Lutte contre le terrorisme : le Chef de l’Etat appelle les VDP à l’union et au professionnalisme

Le président de la Transition, Capitaine Ibrahim Traoré a rencontré les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), le mardi 15 novembre, indique la présidence du Faso.

Selon le compte rendu fait par les services de communication de la présidence, le Chef de l’État a félicité et remercié les VDP pour le sacrifice qu’ils consentent dans plusieurs zones du pays en vue de contribuer à la sauvegarde de la patrie.

« Au cours des échanges qui ont porté essentiellement sur la contribution des VDP au combat que mène le pays contre les groupes armés terroristes, le Chef de l’État a appelé ces »défenseurs de la patrie » à s’unir entre eux d’une part et avec les forces de défense et sécurité d’autre part. », précise le compte-rendu.

« Désormais, c’est ensemble qu’on va agir », a rappelé le président de la Transition qui a appelé les supplétifs de l’armée à rester unis et solidaires avec les forces de défense et de sécurité et à partager leurs expériences avec les nouveaux qui vont rejoindre les rangs bientôt.

Selon le capitaine Ibrahim Traoré, « tout est en train d’être mis en œuvre afin de leur permettre d’être opérationnels et efficaces dans l’action. Il les a appelés à redoubler de vigilance, à changer les habitudes et à cultiver l’esprit d’initiative dans leur action au quotidien.

Les préoccupations soulevées par les participants sont liées au matériel et à la logistique de façon générale, à la couverture du territoire par les FDS, au ratissage des zones fortement infestées à travers des opérations spéciales de l’armée avant l’installation des VDP, à l’adhésion des populations à la lutte.

Préoccupations auxquelles le président de la Transition a promis de trouver des solutions adéquates et durables à travers une stratégie concertée et murie.

Sidwaya.info

Source : DCRP/ Présidence du Faso