Lutte contre le terrorisme : le marché de Solenzo retrouve son animation d’antan

La libération de la ville de Solenzo et le retour de l’administration ont été un ouf de soulagement pour la population résiliente. Le marché de Solenzo a retrouvé son animation d’antan. Le constat a été fait ce lundi.

La plupart de ceux qui avaient quitté la ville de Solenzo sont de retour et les déplacés internes de certains villages de la commune ont permis à la ville, d’être plus peuplée qu’avant. Le marché de Solenzo qui ne se remplissait pas depuis le mois de septembre 2022 a retrouvé son animation d’antan.

Le constat a été fait ce lundi 10 avril 2023 sur place. On pouvait voir ce lundi matin, un marché bondé de monde et il était difficile de trouver un passage entre commerçants et clients. A la place des vendeuses de condiments, on pouvait trouver tout ce qu’on désire. « Nous avons quitté une commune voisine pour venir vendre les choux et les aubergines. Il n’y a pas le marché car il n’y a pas d’argent.

Donc on donne les choux à 500 F CFA le tas de 5 ou 6 gros choux », a fait savoir un jardinier. Selon ses dires, il est à sa deuxième venue au marché car avant c’était risqué de rentrer à Solenzo mais il reconnait que maintenant la quiétude règne. A l’alignement des ateliers de couture, une femme se confie à notre micro : « je suis venue donner des habits à coudre car je prépare la fête ».

Elle a expliqué que leur village était sur le point de déguerpir mais les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont bien fait leur travail et aujourd’hui ils peuvent faire ce qu’ils veulent. « Je suis une revendeuse d’arachide car je paie la boîte de tomate remplie d’arachide à 350 F CFA et on décortique pour vendre la boîte de graines à 1100 F CFA ».

Elle a affirmé que la quiétude dans la ville a permis au marché d’être bien rempli et animé durant les deux lundis écoulés. Les prix des céréales, surtout le maïs varient d’un commerçant à un autre. La boîte de tomate remplie de maïs est payée à 300 F CFA et revendue à 350 F CFA soit 18 900 ou 19 000 le sac de 54 boîtes.

« Je suis une déplacée interne et comme je ne veux pas m’asseoir, je viens vendre le tamarin que j’ai amené avec moi pendant notre fuite », a expliqué une vieille femme dont l’âge est entre la cinquantaine. Selon elle, depuis deux mois, ils sont à Solenzo mais le souci majeur est l’habitation et la ration alimentaire. Selon un vendeur de friperie, le marché est rempli mais l’argent fait défaut.

« C’est difficile mais je sais que d’ici deux à trois marchés, tout ira très bien surtout si les autres villages sont nettoyés toute la province sera sauvée », a-t-il conclut.

Agence d’information du Burkina