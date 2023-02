Lutte contre le terrorisme : le secteur de la Défense-Sécurité fait son bilan

La revue annuelle 2023 du Cadre sectoriel de dialogue/Défense sécurité (CSD-DS) s’est tenue le 24 Février 2023 à Ouagadougou. Elle a permis de faire le bilan des actions dans les secteurs concernés en 2022.

Le Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS), conjointement avec les départements en charge de la défense et de la justice, ont organisé la revue annuelle du Cadre sectoriel de dialogue/Défense sécurité (CSD-DS), le 24 Février 2023 à Ouagadougou. Les travaux ont été dirigés par le vice-président du CSD-DS, le ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, colonel-major Kassoum Coulibaly.

«Les travaux consisteront à examiner le bilan annuel 2022 de la mise en œuvre du plan d’actions pour la Transition. Il s’agira plus précisément de dégager les principaux acquis enregistrés, les difficultés rencontrées et de recueillir les orientations pour améliorer les performances en 2023 », a-t-il expliqué. Le colonel-major Coulibaly a jugé que dans l’ensemble le bilan est positif.

« Je voudrais saluer votre implication remarquable qui a permis au secteur de poursuivre ses efforts de renforcement de la sécurité intérieure et de la défense du territoire national à travers notamment les actions de lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité, l’acquisition de matériels opérationnels et stratégiques et le renforcement des effectifs, la formation continue des personnels de sécurité etc. », a-t-il déclaré. Le ministre a souligné que l’année 2022 a été marquée par deux évènements majeurs mais intimement liés.

Il s’agit, selon lui, de la persistance des actions des groupes armés terroristes dont les modes opératoires se complexifient et des changements dans la gestion et la gouvernance du pouvoir d’Etat, respectivement le 24 janvier et le 30 septembre 2022. Il a appelé les acteurs à rester déterminés et résilients, en dépit des difficultés inhérentes à un tel contexte.

En termes de perspectives, le ministre Kassoum Coulibaly a affirmé que l’année 2023 s’annonce inéluctablement comme celle de l’espoir de la reconquête du territoire national avec l’implémentation de la nouvelle doctrine dans la lutte contre le terrorisme. «Gagner le pari de la paix et de la sécurité est plus que jamais une priorité pour le gouvernement», a-t-il insisté.

Il a annoncé que les efforts vont se poursuivre pour permettre aux Forces de défense et sécurité(FDS), aux Volontaires pour la défense de la patrie(VDP) de bénéficier des conditions nécessaires pour mieux faire face aux défis sécuritaires. « Nous fondons l’espoir qu’à travers la mise en œuvre efficace du nouveau Plan d’actions pour la stabilisation et le développement, nous parviendrons ensemble à construire un Burkina sécurisé, de paix et de bien-être pour l’ensemble de nos populations », a-t-il laissé entendre.

Il a fait savoir que le pays vit, depuis 2015, un moment décisif de son histoire, laquelle a toujours été parsemée d’innombrable défis et contingences multiples. « Mais comme vous le savez, les nations se construisent et se fortifient à l’épreuve des chocs endogènes et exogènes qu’elles subissent. C’est donc dire que nous sommes engagés dans une lutte sans failles pour la survie de notre nation et pour le triomphe final sur le terrorisme », a-t-il conclu.

Nadège YE

Souleymane SORY (Stagiaire)