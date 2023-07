Lutte contre le terrorisme : l’UNAPOL salue les efforts de la Transition

L’Union police nationale (UNAPOL) a animé une conférence de presse, le samedi 8 juillet 2023, à Ouagadougou, pour se prononcer sur l’actualité en lien avec la sécurité et la vie de l’institution policière.

Pour rassurer l’opinion publique de l’engagement des policiers dans la reconquête du territoire enclenchée par les plus hautes autorités et des difficultés internes, l’Union police nationale (UNAPOL) a convié la presse, le samedi 8 juillet 2023, à Ouagadougou. Le Secrétaire général (SG) de cette structure syndicale, Siyalé Moussa Palm a fait savoir à cette conférence de presse que le syndicat apprécie positivement les énormes efforts que consentent les autorités depuis l’avènement de la Transition en cours.

De ce fait, le syndicat a réitéré sa disponibilité à maintenir cette dynamique et à les accompagner pour l’atteinte des objectifs dont la priorité reste la reconquête du territoire. Toutefois, aux dires du SG, l’UNAPOL déplore des difficultés internes qui semblent plomber l’élan donné par les plus hautes autorités. « Nous ne comprenons pas l’attitude du Directeur général de la police nationale (DGPN). Car il a rompu le dialogue avec les partenaires sociaux. Il assure une gestion opaque de l’institution policière », a-t-il dénoncé. Que reprochez-vous concrètement au premier responsable ? A demandé un confrère. « Les autorités ont donné des orientations et les attentes parmi lesquelles une mobilisation plus accrue des différentes forces. Celle-ci doit aussi se faire de manière raisonnable. Sinon, comment comprendre que des gens qui ont des handicaps retrouvent leurs noms dans la liste des personnes à déployer dans les unités mobiles d’intervention ?», s’est-il demandé.

Pour M. Palm, la présence de ces éléments constitue un danger pour la troupe parce qu’ils sont une charge pour les autres. Il a assuré que dans la lutte actuelle contre le terrorisme, l’UNAPOL fait tout ce qu’elle peut pour mobiliser les policiers. Pour preuve, selon lui, le syndicat a initié des tournées régionales au cours desquelles les agents ont été sensibilisés sur l’impératif de leur mobilisation dans la lutte contre le terrorisme. « Ce travail en amont a permis de déployer des policiers à travers les Groupements des unités mobiles d’intervention (GUMI) dans les zones problématiques et les résultats de leurs actions jusque-là sont probants », a-t-il souligné.

Tout en réaffirmant la disponibilité du syndicat, le SG a indiqué que la contribution de la police peut être améliorée, pourvu que les troupes soient en phase avec leur premier responsable. « Nous savons que l’autorité suit bien les choses et nous avons foi qu’elle saura prendre les mesures qui conviennent », a-t-il interpellé. Cette conférence de presse est intervenue à l’occasion de la clôture des travaux du 1er conseil syndical de l’année 2023. Le SG de l’UNAPOL a affirmé sa satisfaction dans la dynamique de lutte du point de vue de la plateforme revendicative.

Aly SAWADOGO