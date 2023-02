Lutte contre le terrorisme : Moscou promet son aide aux pays du Sahel et du Golfe de Guinée

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a promis, mardi 7 février 2023, lors de sa visite à Bamako, l’aide de Moscou aux pays du Sahel et du Golfe de Guinée face aux terroristes, et laissé présager une implication accrue en Afrique, confrontée selon lui aux « instincts néocoloniaux » des Occidentaux.

Il a vanté la nouvelle alliance entre le Mali et la Russie contre le terrorisme qui ensanglante la région, lors d’une visite à Bamako présentée par les deux parties comme une première « historique » de la part d’un chef de la diplomatie russe.

Lors d’une conférence de presse avec son homologue malien, Abdoulaye Diop le diplomate a affirmé que la lutte contre le terrorisme est d’actualité pour les autres pays de la région. « Nous allons leur apporter notre assistance pour surmonter ces difficultés. Cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad, et en général la région sahélo-sahélienne et même les pays riverains du Golfe de Guinée », a-t-il déclaré.

Lavrov a promis au Mali la poursuite du soutien militaire. « Nous allons apporter notre soutien au règlement des problèmes sur le continent africain, nous partons constamment du principe qu’il faut régler les problèmes africains avec des solutions africaines », a déclaré M. Lavrov. Les agissements des Occidentaux en Afrique sont les mêmes « partout dans le monde », y compris en Europe où ils ont fait de l’Ukraine une « tête de pont » pour mener une « guerre hybride » contre la Russie, a-t-il dit.

