Lutte contre le terrorisme : « Nos FDS et VDP sont le Wagner du Burkina », Olivia Rouamba, ministre des Affaires étrangères

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba s’est entretenue, lundi 23 janvier 2023 à Ouagadougou, avec l’envoyé spécial de la République Tchèque pour le Sahel, S.E.M Thomas Ulicny. L’envoyé spécial tchèque s’est dit porteur « d’un message d’amitié et de soutien au Burkina Faso au regard des défis auxquels il fait face, notamment la lutte contre le terrorisme ».

S.E.M. Thomas Ulicny a indiqué que la République Tchèque est disponible et prête à apporter son assistance pour le renforcement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité burkinabè dans les volets formation, appui matériel et logistique. La cheffe de la diplomatie burkinabè s’est réjouie de la démarche de solidarité entreprise par la République Tchèque. «C’est dans les moments difficiles qu’on reconnait ses vrais amis », a-t-elle dit. Répondant aux préoccupations soulevées par son hôte, Mme Olivia Rouamba a indiqué fermement que le Burkina Faso n’entretient aucun lien avec le groupe militaire privé Wagner. « Nous avons foi à la solution endogène pour contrer l’insécurité. Nos FDS, nos Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) que nous avons recrutés sont le Wagner du Burkina Faso », a-t-elle lancé. La ministre Rouamba a également assuré le diplomate tchèque que la Transition burkinabè reste engagée sur la voie du consensus trouvé avec la CEDEAO. Elle a souligné qu’il s’agit de travailler à retrouver une certaine stabilité, à réunir les conditions nécessaires pour la tenue des élections dans l’échéance indiquée. Les deux parties sont sorties satisfaites des échanges. Elles ont marqué leur volonté de renforcer l’axe Ouagadougou-Prague et des réflexions seront mûries dans l’éventualité d’une installation de part et d’autre d’une mission diplomatique.

DCRP/MAECR-BE