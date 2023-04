Lutte contre l’insécurité : la Police nationale met aux arrêts un réseau de présumés braqueurs à Boussé

Le commissariat central de Police de la ville de Boussé, a mis fin aux activités malveillantes d’un groupe de présumés braqueurs.

L’information a été donnée ce vendredi 28 avril par les services de communication de la police nationale par le biais d’un communiqué.

Le gang, selon la police nationale, était composé de trois (03) membres, et s’était spécialisé dans les cambriolages de domiciles et braquages à main armée dans les villes de Ouagadougou, Téma Bokin, Rambo, Koubri, et les villages et sites d’orpaillage de la commune de Boussé.

Le groupe a à son actif une vingtaine d’agressions à main armée.

Les enquêteurs ont saisis des mains des malfrats plusieurs objets dont ‘’un tricycle, des armes blanches, des cordes et une boite à munitions de pistolet automatique’’.

Sidwaya.info