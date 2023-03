Lutte contre l’insécurité : plusieurs dizaines de terroristes neutralisés

Des terroristes ont été neutralisés par l’armée burkinabè, le vendredi 10 et le samedi 11 mars 2023 dans les alentours de Namisiguia ainsi qu’à Tougouri et à N’Dorola.

L’armée burkinabè a neutralisé, dans la soirée du samedi 11 mars 2023, dans les environs de Namsiguia, une vingtaine de terroristes qui s’apprêtaient à attaquer. Après avoir essuyé des dizaines de pertes, à la suite de l’attaque du vendredi, de la brigade de gendarmerie de Tougouri (Namentenga), des terroristes se sont repositionnés à l’Est de Namsiguia(Bam), dans l’objectif d’attaquer à nouveau.

Après des repérages précis, l’armée a détecté deux positions avant d’ouvrir le feu. Au moins une vingtaine de terroristes ont été neutralisés, selon nos sources qui précisent que l’armée poursuit ses offensives. La veille, le vendredi 10 mars, l’armée burkinabè a neutralisé plusieurs dizaines de terroristes et détruit du matériel, après les attaques de deux brigades de gendarmerie à Tougouri (Namentenga) et à N’Dorola (Kénédougou). Les assaillants ont été, en effet, rattrapés et neutralisés dans la zone de Dibga. Plusieurs dizaines de terroristes et au moins un véhicule pickup ont été anéantis dans des frappes. La même scène s’est produite également, vendredi ,dans le Kénédougou où la brigade de gendarmerie de N’Dorola a été attaquée. On déplore la perte de deux gendarmes. Toutefois, la poursuite aérienne a permis de rattraper et de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes. Selon nos sources, le bilan exact sera établi après coup.

Agence d’information du Burkina