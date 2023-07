Lybie : Des migrants secourus à la frontière avec la Tunisie

Plusieurs groupes de personnes d’origine sub-saharienne ont été retrouvées dans une zone inhabitée, près d’Al’Assah, à environ 150 km au sud-ouest de Tripoli et une quinzaine de km à l’intérieur du territoire libyen.

Selon un lieutenant de la brigade lybienne de patrouille frontalière dans cette zone, le nombre de migrants ne cesse d’augmenter chaque jour depuis le 3 juillet où des centaines de migrants ont été chassés de la ville tunisienne de Sfax à la suite d’affrontements ayant entrainé la mort d’un Tunisien.

« Là, nous avons secouru entre 50 et 70 migrants. Nous leur offrons des soins médicaux, des premiers secours, considérant le trajet qu’ils ont fait dans le désert », a déclaré à l’agence France presse, le lieutenant Mohamad Abou Snenah.

Les migrants subsahariens disent être abandonnés à leur sort dans cette zone désertique, avec des températures dépassant les 40 degrés, par des agents de police tunisiens.

Un migrant ivoirien, a expliqué avoir été interpellé par la police tunisienne dans la rue et embarqué dans un camion avec sa femme alors qu’il vivait en Tunisie depuis 7 ans. « Ils nous ont mis dans le désert et ils ont tiré dans notre direction en disant: « allez en Libye », a-t-il dit. Le migrant ajoute qu’après un périple dans le désert, ils ont croisé la police libyenne qui leur a donné de l’eau, de la nourriture et des médicaments.

Sfax, deuxième ville de Tunisie et principal point de départ pour l’émigration clandestine vers l’Europe.

