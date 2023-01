Lycée Ouezzin-Coulibaly : le proviseur et son intendant condamnés à 2 ans de prison ferme

Le pôle économique et financier du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso a condamné, le lundi 9 janvier 2023, à 60 mois de prison (5 ans) dont 24 ferme (2 ans), en plus d’une amende ferme de 32 millions F CFA, le proviseur du Lycée Ouézzin Coulibaly (LOC). Son intendant a, lui, écopé de la même peine privative de liberté et de 2 millions F CFA d’amende. Les deux étaient poursuivis pour des faits de soustraction, rétention de biens publics, d’enrichissement illicite et de complicité.

Après les débats contradictoires, du lundi 19 décembre 2022, devant le pôle économique et financier du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, le proviseur du Lycée Ouézzin Coulibaly (LOC) et son intendant sont désormais situés sur leur sort. En effet, le verdict de leur procès, mis en délibéré, ce lundi 9 janvier 2023, condamne le responsable du lycée à 60 mois de prison dont 24 ferme et 32 millions F CFA d’amende aussi ferme. L’intendant écope également de la même peine de prison, mais avec 2 millions F CFA d’amende ferme. Si le proviseur était en liberté avant ce procès, son intendant lui, était déjà écroué.

Ils sont poursuivis pour des faits de soustraction, rétention de biens publics, d’enrichissement illicite et de complicité. En clair, il est reproché à l’intendant (sur dénonciation du REN-LAC), d’avoir prélevé 22 130 000 F du compte Trésor public du LOC au profit de son compte privé, d’avoir utilisé et retenu abusivement et illicitement cette somme, de s’être enrichi par les intérêts qu’ont produit ces fonds d’une valeur de 329 097 FCFA et d’avoir récolté des frais dénommés « frais SMS » d’une somme de 16 000 000 FCFA au titre de l’année scolaire 2021-2022 pour l’acquisition d’une plateforme Enersol qui a coûté 1 000 000 FCFA.

Pour le proviseur, il lui est reproché d’avoir fixé et fait récolter abusivement les frais « frais SMS » pour l’acquisition de la plateforme qui n’a coûté que 1 000 000 F CFA. De plus, il lui est reproché d’avoir cosigné un chèque pour permettre à l’intendant de prélever les 22 130 000 F CFA du compte Trésor public du LOC au profit de son compte privé pour s’enrichir par les intérêts qu’ont produit ces fonds. A la barre, le lundi 19 décembre dernier, les deux prévenus ont nié les faits qui leur sont reprochés.

Selon le proviseur, sa fonction consistait uniquement au recouvrement des fonds et en même temps à l’élaboration du budget de l’établissement. Il a, néanmoins, reconnu avoir signé le chèque qui a permis au décaissement des fonds, sans pour autant ordonné à l’intendant de verser l’argent dans un compte privé. Pour sa part, l’intendant a avoué avoir informé son supérieur hiérarchique avant de verser l’argent dans un compte privé et expliqué que s’il l’a gardé dans un compte, c’est pour qu’il soit en lieu sûr.

A l’issue des débats entre la défense, le parquet et la partie civile, le Procureur du Faso avait requis des peines de 60 mois de prison dont 36 mois ferme et une amende de 5 millions FCFA avec sursis pour les deux prévenus.

BJ-MT