Madagascar : Plus de 16 000 personnes touchées, et environ de 6 000 maisons rasées par un cyclone

Les malgaches ont découvert avec « désolation » ce mercredi matin les ravages causés par un puissant cyclone tropical baptisé « Freddy », qui a frappé dans la soirée d’hier mardi, les côtes de la grande île de l’océan Indien.

Le bilan provisoire donné par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) fait état de Plus de 16 600 personnes touchées, dont quatre morts et de 6.750 maisons rasées ou endommagées. L’étendue complète des dégâts est en cours d’évaluation.

Sidwaya.info