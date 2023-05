Marche de soutien à la Transition : les Populations de Djibo fortement mobilisées

Les rues de Djibo dans la province du Soum étaient bondées de monde à l’appel des différentes Organisations de la société civile (OSC) de la localité. En effet, les populations de cette ville ont organisé une marche-meeting le mercredi 10 mai 2023 à Djibo pour apporter leur soutien à la Transition.

Pendant que certains manifestants brandissaient des drapeaux du Burkina Faso et des pancartes sur lesquelles on peut lire « Vive IB ! », « Soutien total aux FDS et VDP ! », d’autres tenaient des posters portant les images des présidents Ibrahim Traoré du Burkina, Assimi Goïta du Mali et de Vladimir Poutine de la Russie.

A l’issue de la marche, les populations ont tenu un meeting au cours duquel, les différents messages de remerciements ont été adressés aux autorités de la Transition en particulier, le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Un hommage a également été rendu aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Les populations ont encouragé ces derniers à travers des bénédictions à poursuivre le combat jusqu’à bouter le terrorisme hors du territoire national. Séance tenante, les habitants de la ville Djibo ont colleté la somme deux millions de FCFA en guise de soutien à l’effort de guerre.

Paténéma Oumar OUEDRAOGO