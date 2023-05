Marche de soutien à la Transition : Plusieurs centaines de Burkinabè se mobilisent à travers le pays

Ils sont nombreux ces citoyens burkinabè à l’intérieur du pays qui, comme les Ouagavillois, ont répondu à l’invitation pour une marche de soutien aux autorités de Transition lancée par des Organisations de la société civile (OSC).

Ce samedi 6 mai 2023, des habitants de Kaya, Ouahigouya, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou ont investi les rues pour, disent-ils, marquer leur soutien à la Transition en cours au pays des Hommes intègres.

Ce matin, la Place de la nation à Ouagadougou, la place Tiéfo Amoro à Bobo-Dioulasso ou encore la Place de la nation à Ouahigouya, sont les lieux de ralliement de citoyens, drapeau burkinabè en main et qui scandent en cœur ‘’IB, IB’’ tandis que certains d’entre eux arborent des pancartes sur lesquelles on pouvaient lire entre autres « À bas la France, À bas l’OTAN ».

Selon les manifestants, cette sortie a également pour but de montrer à la communauté internationale que le pouvoir en place est en phase avec les aspirations du peuple burkinabè et aussi, dénoncer ‘’le complot international et national qui se dresse contre l’aboutissement de la Transition du capitaine Traoré’’.

Augustin Sogoh Sanou

Sidwaya.info