Marché Sankar Yaaré : une explosion fait de nombreux dégâts matériels

Le marché Sankar Yaaré a été, en partie, la cible d’un incendie, le dimanche 29 janvier 2023, au secteur 11 de l’arrondissement 2 de Ouagadougou. L’on enregistre de nombreux dégâts matériels.

Tout serait parti d’une explosion dans le marché Sankar Yaaré qui a provoqué l’incendie de plusieurs boutiques, le dimanche 29 janvier 2023 aux environs de 11 heures au secteur 11 de l’arrondissement 2 de Ouagadougou . Des commerçants impuissants face à l’ampleur des flammes n’avaient que leurs yeux pour constater les dégâts. Aux dires du commerçant Abdoul Kader Saré, c’est aux environs de dix heures que l’incendie s’est déclaré à partir d’explosions intenses et répétées accompagnées de flammes et de fumée. « J’ai entendu une grande détonation. C’est après que j’ai reçu un appel m’informant de venir au marché parce qu’il y a un incendie.

Les marchandises qui sont parties en flamme sont énormes », a expliqué le commerçant Souleymane Zoungrana. Son collègue, Mahamadou Semdé, a insisté qu’il s’agit d’explosifs utilisés dans les activités minières qui sont à la base du feu. Selon lui, quelqu’un aurait stocké ces explosifs dans sa boutique. Malgré l’ardeur des Sapeurs-pompiers, les flammes d’une intensité inouïe avalaient le contenu des boutiques sous l’œil curieux de badauds massés qui, aux abords des voies, qui au lieu du sinistre. Pour protéger les lieux, les forces de sécurité ont été fortement mobilisées. Les policiers et les gendarmes au four et au moulin ont sécurisé la zone de l’incendie en repoussant d’éventuels curieux qui ne voulaient pas se faire conter cet incendie dont il est pour le moment difficile d’évaluer l’ampleur des dégâts. Dans l’optique d’encourager ses « éléments », le commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, le lieutenant- colonel Daba Naon, a effectué une sortie sur le terrain du drame. Il leur a prêté main-forte par sa présence à leurs côtés.

Victoire des soldats du feu

Finalement, les soldats du feu sont venus à bout de l’incendie qui a presque tout consumé sur son passage, après plusieurs heures de « lutte ». Ils ont été aidés dans leur tâche par quelques bonnes volontés notamment, des camions-citernes et quelques femmes commerçantes en apportant de l’eau pour éteindre les flammes. Informées, les autorités ont fait le déplacement du marché Sankar yaaré.

En effet, le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le colonel Boukary Zoungrana, le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté et le Larlé Naaba Tigré sont venus constater les dégâts. Face aux autorités, des sinistrés ont dénoncé le stockage d’explosifs miniers dans le marché. Aux dernières nouvelles, une cellule de crise a été mise sur pied afin de prendre des mesures idoines face à la situation. Par ailleurs, il est prévu la visite de l’exécutif, ce lundi 30 janvier 2023 sur le site de l’incendie.

Boukary BONKOUNGOU

Yasmine KABORE

Nathalie KONKOBO (Stagiaires)