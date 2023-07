Marchés publics : Une dérogation adoptée pour l’acquisition de biens et services spécifiques

Le gouvernement de la Transition souhaite aller vite dans certains investissements nécessitant célérité. C’est le sens de l’adoption lors du Conseil des ministres du mercredi 12 juillet 2023, d’un projet de décret portant modalités de passation des marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre des projets spécifiques.

« Les projets spécifiques concernent les investissements ou toute autre acquisition de biens et services identifiés par le Gouvernement dont leurs réalisations dans des délais assez réduits permettront de faire face au contexte sécuritaire et à la crise humanitaire », note le compte rendu du Conseil des ministres.

Ce texte apportera donc plus de flexibilité dans les modalités de passation des marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre des projets spécifiques adaptés au contexte du moment.

Le Conseil des ministres a également validé le bilan de la 4 ème session de la Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc.

Un comité d’organisation de la participation à la CAN

Il est ressorti ainsi que cette session a permis la signature de douze instruments juridiques dont dix accords de coopération, un plan d’actions et une feuille de route dans les domaines de la diplomatie, des douanes, de la justice, de l’eau, de l’enseignement supérieur, du tourisme, du sport, de l’éducation et de la coopération décentralisée. Et les deux pays sont dans la dynamique d’envisager des opportunités de collaboration dans les domaines de la sécurité, des transports, de l’agriculture et de la santé.

Aussi, le Conseil des ministres a examiné la proposition du ministère en charge des Sports de mettre en place un comité national d’organisation de la participation des Etalons à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en janvier 2024 en Côte d’Ivoire.

« Ce comité sera composé de représentants de ministères et institutions, de la Fédération burkinabè de football, de l’Union nationale des supporters des Etalons, du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB), de l’Association des journalistes sportifs du Burkina Faso (AJSB) et de personnes ressources », indique le compte rendu du Conseil des ministres.

La mission de ce comité sera de « créer les conditions idoines pour une meilleure préparation et participation de la délégation burkinabè à ce rendez-vous sportif continental ».

Lire ici l’intégralité du CONSEIL DES MINISTRES N°022 DU 12 JUILLET 2023

Sidwaya.info