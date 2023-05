Marley d’or 2023 : Folio le Nuage doublement sacré

L’artiste reggae maker, Folio le Nuage a remporté le Marley d’or et le Marley du public hier jeudi 11 mai 2023 à Ouagadougou à l’occasion de la 10e édition de cette cérémonie consacrée à la musique reggae au Burkina Faso et en Afrique.

Prestations d’artistes et remise de trophées se sont alternés au cours de cette soirée qui a vu converger un grand nombre de mélomane de la musique reggae dans la cour du Siao.

Au palmarès officiel, en plus de Folio le Nuage sacré « roi de la musique reggae au Burkina Faso » succédant à Rickson, plusieurs artistes ont été primés : Som Nooma (Marley de la révélation), Nourat et les Lions (Marley du meilleur clip vidéo et celui du meilleur concert) et Sana Bob (Marley du meilleur titre root reggae burkinabè).

Chacun a reçu un trophée et divers lots dont la somme de 100 000 FCFA offerte par le Bureau burkinabè du droit d’auteur (BBDA).

Au rang des prestations d’artiste, Mariah Bissongo a introduit l’ambiance de la soirée en échauffant les mélomanes avec son titre Moussow et une reprise de quelques titres (Tree little birds et One love) de Bob Marley. A sa suite, Hervé et le groupe Paracétamol, Sela Boy, Moa Dadis, Rickson (le Marley d’or 2022), Ismo Vitalo, Sams’K Le Jah, Kajeem, Elie Kamano et Serges Kassy ont tenu le public en haleine en revisitant plusieurs titres phare de leurs discographies au bon plaisir d’un public qui a transformé, le temps de cette nuit du 11-mai, la cour d’une Siao en discothèque et donnant suite à cette déclaration de l’icône sud-africaine de la musique reggae : « reggae never die ».

Des trophées d’honneur ont été décernés également aux partenaires (Canal plus, Sodibo, Planor Afrique), mécènes (Prince Hakim, Abdoulaye Sourgou), et des personnalités (Baba Hama, Yacouba Ouedraogo, Apolline Traoré, Elie Kamano et Serges Kassy).

Bien plus qu’une soirée festive, cette 10e édition a servi de tribune pour distiller les messages de résilience des Burkinabè.

Si Folio le Nuage, le Marley d’or, a promis de reverser le quart de ses droits d’auteur aux Forces combattantes jusqu’à la fin de la guerre, le ministre d’Etat et parrain des Marley d’or 2023 Bassolma Bazié a prophétisé que « la 11e édition sera pour célébrer la victoire de l’armée burkinabè » car « la victoire se profile ».

Pour sa part, le patron de la cérémonie, Rimtalba Emmanuel Ouedraogo a analysé la tenue de la soirée des Marley comme un message au monde pour signifier que « le Burkina Faso est débout par ses créateurs, ses artistes, ses reggae makers », et que cela constitue le « meilleur pied de nez à tous ceux qui pensent mettre le pays a terre ».

En appui à ces messages, le représentant du Mogho Naaba Baongho, Kologo Nabyouré, a transmis un message de cohésion entre Burkinabè autour des valeurs endogènes parce que, a-t-il dit citant Bob Marley, « when you know your history, you know when you’re coming from » (quand on connait son histoire, on sait d’où l’on vient).

Le commissaire général des Marley d’or, Madess s’est contenté d’un court message de reconnaissance envers toutes ces personnes dont l’engagement permet de maintenir haut le flambeau de la culture, de la musique reggae au Burkina faso et permettent la tenue des Marley d’or.

Fabé Mamadou OUATTARA

Sidwaya.info