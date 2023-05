Marley d’Or 2023 : Rester debout par le reggae

La 10e édition des trophées de la musique reggae au Burkina Faso, Les Marley d’or, aura lieu le jeudi 11 mai 2023 dans la cour du SIAO avec plusieurs vedettes à l’affiche.

Chaque 11-mai, date commémorative de la mort du pape du reggae Bob Marley, rime avec musique et distinctions au Burkina Faso grâce à One way productions.

La structure de l’artiste-musicien Madess organise à cette date les Marley d’or pour récompenser les meilleurs artistes-musiciens reggae du Burkina Faso.

La 10e édition de ces trophées de la musique reggae au Burkina Faso, prévue ce jeudi 11 mai 2023 dans la cour du SIAO, est placée sous le thème »Reggae et résilience », afin que, selon Madess, le Burkina Faso rayonne à travers sa culture, malgré les difficultés financières et l’insécurité.

Pour les 10 ans de l’événement, plusieurs grands noms du reggae burkinabè et africain sont annoncés : Samsk Lejah, Ismo Vitalo, Beta Simone, Serges Kassy, Kajeem, Elie Kamano, Rickson Dolex.

A côté de ces vedettes, d’autres talents sont également programmés, à savoir Moa Dadiss, Para7amol et Tourou Selaboy.

Cadre de promotion du reggae et de compétition musicale, au cours de la cérémonie des Marley d’or 2023 seront décernés : le Marley d’or, le Marley de la révélation, le Marley du meilleur concert, le Marley du meilleur clip vidéo et le Marley du meilleur titre roots reggae burkinabè.

Alassane KERE