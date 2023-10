Mausolée Thomas Sankara : le capitaine Ibrahim Traoré a posé la 1ère pierre

Le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé la commémoration de la 36e année de l’assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons ce dimanche 15 octobre 2023 dans l’enceinte du Conseil de l’Entente à Ouagadougou. Il a procédé à un dépôt de gerbes de fleurs et à la pose de la 1ère pierre du Mausolée. A l’occasion, le boulevard autrefois appelé « Charles De Gaule » a été baptisé « boulevard Thomas Sankara ». Les édifices en hommage à Thomas Sankara constituent d’une quinzaine d’infrastructures dont la Tour Sankara haute de 87 mètres et le Mausolée en hommage au père de la Révolution et de ses compagnons, un téléférique reliant cet espace de mémoire au parc de Bangr-Weogo ainsi que la ceinture verte de la ville de Ouagadougou.

