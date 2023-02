Média : Le monde célèbre aujourd’hui la journée internationale de la Radio

Aujourd’hui, 13 février 2023, le monde célèbre la Radio conformément à l’institutionnalisation de cette journée en 2012 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Le thème de cette 12e édition de la Journée mondiale de la Radio (JMR) est « Radio et paix ».

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) qui est à la base de l’institutionnalisation de la JMR, « en informant le grand public, les stations de radio façonnent l’opinion publique et créent un récit qui peut influencer les situations et les processus décisionnels nationaux et internationaux. »

A propos de sa dimension pacificatrice, l’organisme international écrit : « La radio peut effectivement alimenter les conflits, mais en réalité, la radio professionnelle modère les conflits et/ou les tensions, empêchant leur escalade ou amenant des pourparlers de réconciliation et de reconstruction. »

Le Burkina Faso compte plus de 150 stations radios, qui sont soit associatives, confessionnelles, commerciales, ou publiques. La plupart d’entre elles sont mises à profit par les organisations de développement pour diffuser des programmes de sensibilisation pour le changement de comportement.

Sidwaya.info