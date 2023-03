Mémorial Thomas -Sankara: le ministre sénégalais Aliou Sow rend hommage au père de la Révolution

Pour la célébration et la valorisation du patrimoine culturel africain, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal, le Pr Aliou Sow, a visité le Mémorial Thomas-Sankara, le lundi 6 février 2023, à Ouagadougou. Accompagné du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, Pr Aliou Sow a affirmé que c’est une fierté de revisiter une partie glorieuse quoi que tragique de l’histoire de l’Afrique et du Burkina en particulier.

Aux dires du ministre de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal, le peuple burkinabè est debout et intègre pour célébrer l’histoire de l’Afrique à travers la commémoration de la vie et l’œuvre du grand panafricaniste, d’un homme libre ayant perdu la vie au nom de la défense de la liberté, l’épanouissement de son peuple et de son continent. Pour lui, le Mémorial Thomas-Sankara est à l’image de la grandeur de l’ambition des projets du peuple burkinabè et de ses dirigeants pour célébrer l’œuvre gigantesque d’un homme. Il a aussi indiqué que le Président Macky Sall l’a chargé de revisiter, de célébrer, de valoriser les patrimoines historiques.

Aliou Sow a précisé que le Burkina est au cœur du projet panafricaniste, car la jeunesse africaine en a besoin. Il a laissé entendre que le Président Thomas Sankara est un modèle à suivre parce qu’une jeunesse sans modèle est une jeunesse en errance. « On ne doit pas importer des modèles. On ne doit pas les chercher ailleurs. Nous en avons suffisamment », a-t-il soutenu. Il a ajouté : « il n’y a pas un pays en Afrique où on ne trouve pas de groupes sankaristes, de disciples du président-capitaine Thomas Sankara ».

Il pense que la fin a été tragique, l’enjeu du combat, du défi, l’ampleur de l’ambition en valaient bien la peine. Le Pr Sow a expliqué que son poignet de la main gauche est la marque de son dernier souffle sur terre et aussi une invitation à la perpétuation du combat, à la défense des valeurs et à rester debout. Il a profité de l’occasion pour inviter les citoyens et les gouvernants d’Afrique à conjuguer leurs efforts et à fournir le meilleur.

« Je suis persuadé que s’il y avait une compétition en matière de perpétuation et d’appropriation d’œuvres de Sankara, le Sénégal fera partie des premiers pays en Afrique », a-t-il affirmé. Il a aussi reconnu que le Président Thomas Sankara est un homme d’une finesse d’esprit, d’une pertinence, d’une intelligence qui dépasse toutes les prévisions possibles. Pour lui, c’est un héros africain, un héros du monde et un héros de la race noire.

Abdel Aziz NABALOUM