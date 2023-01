Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi : Boubakar Savadogo, installé dans ses fonctions

Le département des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi est désormais dirigé par Boubakar Savadogo. Il a été installé, hier 12 janvier 2023, par le secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara.

Nommé lors du léger remaniement du gouvernement, le mardi 10 janvier 2023, Boubakar Savadogo a été officiellement installé hier dans ses nouvelles fonctions de ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi. Il remplace à ce poste Issouf Sirima qui n’aura passé que deux mois à la tête du départment. En présence de nombreux invités et des cadres du département, la cérémonie qui s’est déroulée dans la salle de réunion de l’ex- ministère de la Jeunesse et de l’Emploi a été présidée par le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres Jacques Sosthène Dingara. Le nouveau ministre a promis poursuivre les acquis afin de combler les attentes de la Transition et celles de tous les Burkinabè. “Je ne ferai pas de promesse et autres. Ce que je vais vous demander, c’est de m’accompagner, de me guider, c’est prendre ma canne pour que nous allons le plus loin possible pour satisfaire les attentes”, a souligné Boubakar Savadogo.

Pour se faire, le ministre entrant a demandé l’accompagnement de tous ses collaborateurs. C’est ce qu’a aussi sollicité le ministre sortant à ses anciens collaborateurs, pendant son discours. « Je vais vous demander de l’adopter, ouvrez-lui les chemins comme vous l’avez fait avec moi, montrez-lui les astuces, c’est urgent. Mon frère, pour toi et le Burkina, je serai toujours à côté », a indiqué Issouf Sirima. Pour les deux mois passé au department des Sports, M. Sirima a estimé avoir beaucoup appris. « Je crois que je vous ai servis avec honneur et j’ai servi dans le bonheur. J’étais à l’école, pas de profane, mais de perfectionnement et j’ai appris », a-t-il conclu. Le nouveau ministre en charge des sports n’arrive pas en terrain inconnu. En effet, Boubakar Savadogo fut un ancient footballeur de l’USFRAN de Bobo-Dioulasso et a évolué dans les années 80 avec les Etalons juniors. Il a un doctorat en science de l’ingénierie du centre national de la recherche scientifique de l’université de Perpignan en France.

Yves OUEDRAOGO