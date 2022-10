Ministère en charge de la Fonction publique : Bassolma Bazié, désormais ministre d’État, installé

Le ministre d’État en charge de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié a été officiellement installé dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, ce jeudi 27 octobre 2022, à Ouagadougou.

En occupant ses nouvelles fonctions, le ministre d’État a souligné que son département a un rôle contributif fondamental dans la reconquête de la sécurité et du bon vivre ensemble dans la mesure où les germes de l’insécurité ainsi que la dégradation du climat social sont tributaire de l’injustice, du clanisme, de la corruption, de l’impunité, de l’individualisme, etc.

« Le MFPTPS doit contribuer ardemment à combattre ces maux pour une société de paix véritable », a-t-il relevé.

Le ministre a souligné que cette responsabilité lui impose plus de sacrifices et de combativité pour l’atteinte de ces valeurs.

Dans son discours, il a tendu la main à ses collaborateurs et concitoyens : « Je compte sur chaque frère et sœur burkinabè en disant à ceux et celles qui félicitent et encouragent que le message est reçu, de même à ceux et celles qui pourraient ressentir de l’amertume, que le message est aussi reçu et m’excuse si en toute objectivité c’est moi qui manque de capacité à les comprendre. Je prends l’engagement de poursuivre dans l’amélioration continue dans la mesure où, au-delà de l’individu Bassolma Bazié, c’est une question d’Etat, une question de nation, une question de pays (…) J’invoque la mémoire des martyrs et de nos ancêtres, en tant que traditionaliste, à m’accompagner dans cette charge à assumer, tels certains de mes frères le feraient salutairement soit à l’église soit à la mosquée »

Sidwaya