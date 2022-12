Ministère en charge de l’énergie : le mérite de 111 agents reconnu

Le ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières a organisé la cérémonie de décoration de 111 agents dans les Ordres nationaux et dans l’Ordre du mérite du commerce et de l’industrie, agrafes « Energie » et « Mines et Carrières », le mardi 20 décembre 2022, à Ouagadougou.

Le ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières a reconnu le mérite de 111 de ses agents dans les Ordres nationaux et dans l’Ordre du mérite du commerce et de l’industrie, agrafes « Energie » et « Mines et carrières ». Les récipiendaires ont reçu leur décoration, le mardi 20 décembre 2022, à Ouagadougou, « au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui sont conférés à leur hiérarchie ». « Pour cette année, notre département a reçu, au total 111 médailles dont 24 dans les ordres nationaux réparties comme suit : 8 dans l’Ordre de l’Etalon et 16 dans l’Ordre du Mérite burkinabè. Nous avons aussi 87 médailles dans l’Ordre spécifique avec 31 pour l’agrafe « Mines et Carrières » et 56 pour l’agrafe « Energie », a précisé le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Simon Pierre Boussim.

Ces lauriers, selon lui, montrent que les bénéficiaires et l’ensemble des acteurs des secteurs de l’énergie, des mines et des carrières ont fait preuve d’engagement et d’abnégation au travail. Ces médailles, a-t-il dit, explique l’importance « grandissante » que l’Etat accorde aux domaines de l’énergie et des mines en lien avec leurs rôles dans la chaîne de production et de création de valeur ajoutée au profit des populations. « Une décoration matérialise la reconnaissance de l’Etat pour l’ensemble des sacrifices consentis pour la construction de notre nation. Chaque médaille, au-delà du mérite de l’agent, est une invite à plus d’effort et plus d’abnégation au travail surtout en ces moments difficiles que traverse notre cher Burkina Faso », a déclaré le ministre Boussim. La distinction solennelle est également, a-t-il expliqué, une source d’inspiration pour tous les agents de conjuguer leurs efforts à ceux des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour reconquérir le territoire national.

Une invite à suivre l’exemple

Il a, en outre, salué les efforts du personnel pour rendre disponible, accessible et à moindre coût l’énergie aux populations et faire du volet des mines, un levier de croissance économique durable. « A l’endroit des autres collaborateurs, je vous invite à suivre l’exemple de ceux qui sont à l’honneur aujourd’hui. Puisse leur parcours vous inspirer afin que vienne votre tour, toujours dans l’esprit du service public et du travail bien fait », a souhaité le ministre en charge de l’énergie. Pour le représentant des agents distingués, Harouna Kouraogo, lui et ses collègues sont fiers de recevoir ces distinctions honorifiques. « Nous recevons ces médailles avec honneur et humilité parce que beaucoup de nos collègues auraient pu y prétendre et ce sont des valeurs et des compétences reconnues par la Nation », a-t-il indiqué.

C’est la reconnaissance d’un combat quotidien, d’un travail bien fait et d’un défi à relever pour tout récipiendaire, a-t-il ajouté. Harouna Kouraogo a, par ailleurs, été reconnaissant à ses supérieurs hiérarchiques et aux soutiens qui permettent au département en charge de l’énergie de mener à bien le travail sur le terrain. « Nous invitons nos collègues, surtout la frange jeune, à privilégier le travail bien fait dans la rigueur et la discipline », a-t-il laissé entendre. M. Kouraogo, après avoir assuré que les agents du ministère en charge de l’énergie vont œuvrer à l’atteinte des objectifs assignés, a traduit ses meilleurs vœux au chef du département et à tous les travailleurs. Le chef du Service de la recherche géologique et minière (SRGM) du Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB)/ Bobo-Dioulasso, Frédéric Bagoro, a exprimé sa satisfaction d’avoir été décoré. « Je remercie surtout mes supérieurs hiérarchiques pour cette décoration dans l’Ordre du mérite du commerce et de l’industrie, ‘’agrafe Mines et Carrières’’ ». Séance tenante, un agent a été distingué à titre posthume par le ministre Boussim dans l’Ordre spécifique avec agrafe « Mines et Carrières ».

Boukary BONKOUNGOU

Drissa KOALA (Stagiaire)