Ministère en charge des affaires étrangères : le « tapis d’honneur » déroulé à 96 agents

La traditionnelle cérémonie de décoration au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur s’est tenue, le samedi 31 décembre 2023, à Ouagadougou. Ce sont au total 96 agents et collaborateurs qui ont été distingués.

Les premières autorités du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur sont attachées à la reconnaissance du travail bien fait. Dans cet élan, elles ont reconnu le mérite d’agents et collaborateurs du département qui se sont particulièrement illustrés au cours de l’année 2022 dans l’accomplissement de leurs missions par leur investissement personnel et professionnel. C’était au cours de la traditionnelle cérémonie de décoration tenue, le samedi 31 décembre 2022 à Ouagadougou. Ce sont au total 96 récipiendaires dont 46 dans l’agrafe « Diplomatie » et « Amitié et Coopération », 30 dans l’Ordre du mérite burkinabè et 20 dans l’Ordre de l’Etalon qui ont été distingués cette année. Une distinction qui doit être perçue, selon la ministre en charge des affaires étrangères, Olivia Rouamba, comme le couronnement de toute une carrière marquée par un don de soi et un dévouement au travail.

Elle est, a-t-elle indiqué, le symbole de la satisfaction de l’Etat vis-à-vis des services rendus. Tout en les félicitant pour leur dévouement et leur ardeur au travail, la ministre a également interpellé les récipiendaires du jour sur leurs responsabilités futures en tant que modèles, incarnation et garants des valeurs de probité et de sacerdoce dans l’exercice professionnel. Elle a aussi encouragé les agents qui n’ont pas été parmi les élus du jour à persévérer dans leur travail, car « ils n’ont été ni oubliés ni abandonnés ». Bien au contraire, a signifié la cheffe de la diplomatie burkinabè, leurs contributions sont suivies avec le plus grand intérêt par la Nation entière dont les espoirs reposent sur leur générosité et leur altruisme. Pour elle, ce sont les sacrifices consentis par l’ensemble des collaborateurs à divers niveaux qui contribuent à une mise en œuvre réussie de la politique étrangère du gouvernement. De ce fait, elle leur a traduit toute sa reconnaissance.

Nadège YAMEOGO

Yasmina KABORE (Stagiaire)