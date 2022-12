Mois du « Consommons local » 2022: Sous le signe du patriotisme économique

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda, représentant le Premier ministre, a officiellement lancé la IIIe édition du mois du « Consommons local », le jeudi 15 décembre 2022, à Ouagadougou.

Les produits fabriqués au Burkina Faso bénéficient d’une attention particulière de la part du gouvernement chaque mois d’octobre. Dans cette dynamique, le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda, représentant le Premier ministre, a officiellement lancé, en différé, la IIIe édition du mois du « Consommons local », le jeudi 15 décembre 2022, à Ouagadougou.

Selon lui, depuis son institution le 25 octobre 2019 par le Conseil des ministres chargés du commerce de l’UEMOA, le Burkina Faso a toujours été au rendez de la célébration du mois du « Consommons local ». Il a rendu hommage aux « vaillants » producteurs et transformateurs des produits locaux magnifiés à travers cet évènement sous le thème : « Consommation des produits locaux, un levier d’accroissement des investissements productifs, de développement et d’intégration régionale ».

Le ministre Poda a déclaré qu’il faut faire en sorte que la consommation des produits locaux devienne une habitude au sein des populations. « Ce changement de paradigme attendu devrait être même une priorité absolue dans le contexte de fragilité économique qui a inspiré dans de nombreux pays, des politiques protectionnistes somme toute compréhensibles », a-t-il laissé entendre. Promouvoir le « Consommons local », a soutenu le représentant du Premier ministre, doit être désormais une question culturelle pour peu qu’il y ait le souhait de faire de cette initiative, un acte patriotique et de souveraineté économique.

En empruntant les mots de l’historien, Pr Joseph Ki-Zerbo, selon lesquels « Tout ce qui est valeur ajoutée est vecteur de culture », M. Poda a expliqué qu’en utilisant les biens, l’on rentre dans la culture de leurs producteurs. « Nous sommes transformés par les habits européens que nous portons, par le ciment avec lequel nous construisons nos maisons, par les ordinateurs que nous recevons »,a-t-il ajouté.

Sensibiliser les consommateurs

A ses dires, la célébration de la IIIe édition du mois du « Consommons local » de par la pertinence du thème rappelle la nécessité de sensibiliser les consommateurs à vaincre le complexe du produit importé et cultiver le patriotisme économique. Ce dernier concept, à entendre le ministre en charge du développement industriel, a des exigences et des défis à savoir l’amélioration de la qualité, la disponibilité et l’accessibilité d’une diversité de produits locaux à des prix abordables.

Tous ces défis et exigences, à l’écouter, sont de la responsabilité des acteurs de la chaîne de valeur des filières des produits locaux. M. Poda a rappelé que le mot d’ordre : « Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons », cher au président feu Thomas Isidore Sankara, passe par un accroissement des investissements productifs. Cela s’inscrit, a-t-il noté, dans les secteurs à fort potentiel de valorisation et le développement des chaînes de valeur régionale de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

« En termes d’échanges, le commerce à l’intérieur de la zone UEMOA s’est accru de 4,7% pour atteindre 907,3 milliards FCFA au premier trimestre 2022 représentant ainsi 12,7% des échanges globaux de l’Union », s’est réjoui le représentant du Premier ministre. A l’en croire, la réduction des capacités productives en produits locaux due à l’insécurité engendrant un déplacement massif des populations devrait trouver une solution dans la dynamique de valorisation de ces produits.

A ce propos, M. Poda a lancé un « appel patriotique » à tous les Burkinabè de faire du consommons local, le principal levier du développement économique et social endogène surtout pendant les réjouissances de fin d’années. Quant au Directeur général du commerce (DGC), Seydou Ilboudo, il a renchéri que la célébration du mois d’octobre, ramenée à ce mois de décembre en raison du contexte national, vise à susciter au sein des populations de l’UEMOA une culture du patriotisme pour la consommation des produits nationaux et ceux de l’espace.

« Cette initiative entre en droite ligne dans le Plan d’actions de l’Agenda de la Transition à son axe 4, c’est-à-dire, dynamiser les secteurs porteurs de l’économie et les emplois, qui est de faire de la consommation des produits locaux, le socle d’un véritable développement endogène », a-t-il précisé. Le DGC a remercié l’ensemble des acteurs pour l’intérêt qu’ils accordent à la consommation des produits locaux.

Boukary BONKOUNGOU

Drissa KOALA (Stagiaire)