Les militaires qui ont déposé le président Mohamed Bazoum, ont annoncé hier dimanche leur intention de le « poursuivre » pour « haute trahison » et « atteinte à la sûreté » du pays.

« Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour » les « preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger », a déclaré le colonel-major Amadou Abdramane, un des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), dans un communiqué lu à la télévision nationale.

D’après le gouvernement, ces accusations sont fondées sur des « échanges » de M. Bazoum avec des « nationaux », des « chefs d’Etat étrangers », et des « responsables d’organisations internationales ».

Cette déclaration intervient après l’accueil d’une délégation de chefs religieux nigérians musulmans par le régime militaire.

Les militaires assurent également que M.Bazoum « reçoit régulièrement la visite de son médecin ».

Selon un conseiller du président renversé, une consultation médicale a eu lieu samedi.

« Après cette visite, le médecin n’a soulevé aucun problème quant à l’état de santé du président déchu et des membres de sa famille », ont ajouté les militaires.

M. Bazoum, est retenu dans sa résidence présidentielle depuis le 26 juillet dernier, avec son fils et sa femme.

Sidwaya.info

Source: VOA