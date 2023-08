Niger : Nouvelle manifestation de soutien au coup d’Etat du CNSP ce jeudi

Les populations nigériennes ont participé à un meeting de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) ce jeudi 3 août 2023 à l’appel de plusieurs organisations de la société civile dont le M62.

Parmi la foule de manifestants, certains brandissaient le drapeau russe et d’autres des slogans hostiles à la France.

Un dispositif de sécurité a été mis en place les services de sécurité pour bloquer les axes menant à l’ambassade de France à Niamey qui avait été pris pour cible par les le 30 juillet dernier.

La France a aussi annoncé avoir terminé son opération d’évacuation décidée en urgence à la suite des premières manifestations. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé avoir évacué 1079 personnes dont 577 ressortissants français et ayants-droits, et 48 autres nationalités.

Les États-Unis et la Grande Bretagne ont autorisé le départ du personnel non essentiel de leurs ambassades, la Chine quant à elle a demandé à ses ressortissants d’observer la plus grande puissance.

Sidwaya.info