Niger : situation confuse à Niamey

La situation politique au Niger n’est pas au beau fixe. Dans la matinée du mercredi 26 juillet 2023 à Niamey, le palais de la présidence était interdit d’accès à la suite d’un «mouvement d’humeur» des éléments de la garde présidentielle. Le chef de l’Etat nigérien, Mohamed Bazoum et sa famille sont retenus dans sa résidence par certains éléments de la garde présidentielle. Selon une source citée par l’AFP, le président nigérien se porte bien ainsi que les membres de sa famille. Dans un communiqué, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est dit consternée par le blocus de la Présidence nigérienne par les éléments de la garde présidentielle. Elle a condamné une « tentative de coup d’Etat ». Par la même occasion, l’institution sous régionale a demandé la libération immédiate et sans condition du président de la République du Niger démocratiquement élu.

Certaines sources indiquent que des pourparlers ont eu lieu aussitôt entre les autorités politiques et les éléments de la garde présidentielle qui ont manifesté ce mouvement d’humeur. Mais les mutins ont refusé de libérer le président. Dans un message sur ses réseaux sociaux qui a été en partie supprimé quelques minutes plus tard, la présidence du Niger a affirmé à la mi-journée que « des éléments de la Garde présidentielle (GP) ont tenté en vain d’obtenir le soutien des Forces armées nationales et de la Garde nationale ». La situation politique au Niger est marquée par des putschs et des tentatives de coups d’Etat depuis son indépendance en 1960. Le pays fait face à l’instar de ses voisins à l’hydre terroriste.

Abdoulaye BALBONE

Sources : AFP, Euronews