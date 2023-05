Nigeria : le nouveau président Bola Ahmed Tinubu a prêté serment

Le nouveau président du Nigeria Bola Ahmed Tinubu a prêté serment ce lundi matin à Abuja en présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement, et des milliers de Nigérians. « En tant que président de la République fédérale du Nigeria, je m’acquitterai de mes devoirs et de mes fonctions honnêtement, au mieux de mes capacités, fidèlement et conformément à la Constitution », a-t-il déclaré, selon l’AFP, lors de sa cérémonie d’investiture. Agé de 71 ans, le successeur du président Muhammadu Buhari était l’ancien gouverneur de Lagos. De l’avis de certains experts, Bola Ahmed Tinubu vient à la tête d’un pays économiquement fragilisé et à forte croissance démographique. D’ici 2050, le Nigeria deviendra, d’après les statistiques la troisième nation la plus peuplée du monde.

Alassane KERE