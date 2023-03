Nous a rendu visite : le DG de la Chambre des métiers, Seydou Tou, prend langue avec Sidwaya

Le Directeur de la Chambre des métiers et de l’artisanat (DCMA), Seydou Tou, a été reçu en audience par la Directrice générale (DG) des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, le mardi 7 Mars 2023, à Ouagadougou. Cette visite de courtoisie s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre les deux structures.

La Chambre des métiers et de l’artisanat du Burkina Faso (CMA-BF) veut renforcer son partenariat avec les Editions Sidwaya. Dans cet objectif, une délégation de la CMA-BF, conduite par son Directeur général, Seydou Tou, a été reçue en audience par la Directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, le mardi 7 Mars 2023, à Ouagadougou. Pour M. Tou, cette rencontre qui se veut une visite de courtoisie, a servi de cadre pour jeter les bases d’un partenariat entre sa structure et la « Maison commune ». Cette collaboration avec le journal de tous les Burkinabè, au regard de sa forte audience, va contribuer à donner plus de visibilité aux activités de la CMA-BF qui regroupe plus de 3 millions d’artisans. Le partenariat va également permettre, a-t-il poursuivi, au monde artisanal d’avoir une idée de ce que son organisation faitière réalise comme projets ou activités dans le sens du développement du secteur et de sa contribution à la construction du Burkina Faso. « Nous ressortons très satisfaits de cette visite, car la Directrice générale des Editions Sidwaya a été très sensible à cette démarche qui permettra aux deux institutions d’élaborer un projet de collaboration, assorti d’une feuille de route pour sa mise en œuvre, qui sera validé par les différents responsables », a indiqué M. Tou.

Mahamadi SEBOGO

Souleymane SORY (Stagiaire)