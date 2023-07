Nouveau hotspot intelligent et vert de la vallée de la santé de Yili en Mongolie intérieure

En tant que l’un des cinq premiers producteurs laitiers au monde, le groupe Yili vise plus que la production laitière alors que sa nouvelle vallée de la santé émerge comme un pôle industriel potentiel.

Yili Modern Intelligent Health Valley à Hohhot, capitale de la région autonome de Mongolie intérieure, combine plantation d’herbe, développement de sources laitières, fabrication intelligente, innovation technologique, fonctions culturelles et touristiques et activités commerciales pour rapprocher l’industrie de la vie urbaine et être plus respectueux de l’écologie. Par exemple, dans les étables intelligentes automatisées, les vaches sont traites, se reposent ou paissent sans aucun contact humain tandis que des technologies respectueuses de l’environnement sont utilisées dans divers domaines tels que la conception des bâtiments, la consommation d’énergie, le processus de production, la logistique et le stockage, notamment pour réduire les émissions de carbone.

Neslihan Kilavuz, une créatrice de contenu turque qui participait à la tournée médiatique, a déclaré qu’elle était ravie de visiter l’usine où est produit le yaourt qu’elle prend habituellement pour le petit-déjeuner depuis son arrivée en Chine il y a cinq ans.

« Ils utilisent une technologie très avancée pour produire des produits laitiers dans tant de saveurs, et j’apprécie beaucoup », a-t-elle déclaré.

La vallée est une référence nationale de démonstration du tourisme industriel et une base nationale de recherche et de démonstration universitaire avec l’été comme saison de pointe pour accueillir les groupes de touristes, en particulier les étudiants et autres jeunes visiteurs.

Conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030, le groupe Yili a mis à jour son système de « vœux » axé sur la qualité, le zéro carbone et une vie meilleure.

