Nouvelles du front : de nombreux terroristes abattus dans le Sahel et au Nord

L’armée burkinabè a pris en chasse, le mercredi 29 mars 2023, plusieurs terroristes sur des motos dans les zones de Falangountou et Seguenega, avant de les neutraliser.

Les Forces combattantes continuent leur œuvre de reconquête et de stabilisation du territoire national. Ce mercredi, tôt le matin, elles ont repéré un groupe terroriste sur une dizaine de motos, aux environs de Falangountou (Seno, Sahel). Les vecteurs aériens ont alors frappé et neutralisé ces assaillants. Dans la soirée du mercredi, la force aérienne a pris en poursuite, des terroristes sur une trentaine de motos qui venaient d’attaquer deux villages dans la zone de Seguenega.(Yatenga, Nord). Selon des sources sécuritaires, Ils ont été rattrapés dans leur fuite et neutralisés. Les ratissages se déroulent toujours dans cette zone pour traquer les rescapés. Les opérations se poursuivent dans plusieurs localités du Burkina pour neutraliser les terroristes qui refusent de déposer les armes, avancent nos sources.

Agence d’information du Burkina