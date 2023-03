Offre d’emploi : L’Office de Santé des Travailleurs recrute 03 Agents Itinérants de Santé et d’Hygiène Communautaire, 02 Aides-comptables et 02 Chauffeurs

Dans le cadre du renforcement de ses effectifs, le Directeur général de l’Office de Santé des Travailleurs (OST) a l’honneur de porter à la connaissance du public Burkinabè de l’ouverture d’un concours direct session 2023 dans le centre unique de Ouagadougou pour le recrutement de trois (03) Agents Itinérants de Santé et d’Hygiène Communautaire, deux (02) Aides-comptables et deux (02) Chauffeurs.

A. CONDITIONS A REMPLIR

Les candidats auxdits postes doivent remplir les conditions ci-après être de nationalité Burkinabè; être âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 31 décembre 2023; jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité remplir les conditions d’aptitudes physiques et mentales exigées pour l’exercice de l’emploi; être apte à travailler sous pression; être immédiatement disponible; n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de trois (03) mois au moins ou avec sursis de dix-huit (18) mois au moins.

B. COMPOSITION DES DOSSIERS

Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :

Une demande manuscrite timbrée à 200 F adressée à monsieur le Directeur Général de l’Office de Santé des Travailleurs comportant les numéros de téléphone du candidat;

une copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance;

une copie légalisée de la CNIB ou du Passeport;

une copie légalisée du/ou des diplômes ou attestations en cours de validité exigés pour le poste à pourvoir ;

un curriculum vitae détaillé, récent et signé du candidat;

un engagement à servir l’OST pendant au moins cing (05) ans.

C. MISSIONS, DIPLÔMES EXIGES ET LIEUX D’AFFECTATION

1. Poste d’Agent Itinérant de Santé et d’Hygiène Communautaire

Missions: accueillir et orienter les usagers/clients aux différents lieux d’examen, assurer la prise des constantes des usagers/clients et le remplissage des feuilles de constantes, participer à la réalisation des activités préventives, traiter et ranger le matériel technique, transporter les prélèvements et retirer les résultats des examens, transmettre les bons de commande, récupérer les commandes, collecter et transporter les déchets aux lieux d’incinération, donner des conseils d’hygiène aux travailleurs et aux usagers/clients de l’OsT, participer à la réalisation des visites des lieux de travail, participer à la réalisation des travaux d’hygiène et d’assainissement, participer a l’exécution des travaux d’aménagement et de désinfection des lieux insalubres, assurer le suivi du respect des règles d’hygiène dans les locaux de l’OST, assurer la sensibilisation des usagers/clients sur les règles d’hygiène en général au sein de l’0ST, collecter les données statistiques, fournir les comptes rendus des activités menées, élaborer et transmettre périodiquement les rapports d’activités, contribuer à l’hygiène et à l’entretien du matériel et du cadre de travail, contribuer à la mise en œuvre de la politique du système de management de la qualité, exécuter toutes autres taches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre règlementaire.

Diplômes exigés: Le diplôme d’Agent ltinérant de Santé et d’hygiène communautaire ou tout autre diplôme reconnu équivalent.

Lieux d’affectation: Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Fada N’Gourma.

2. Poste d’Aide-Comptable

Missions: participer au suivi et à l’exécution des recettes et des dépenses du budget, participer a la gestion des opérations de trésorerie, effectuer les imputations Comptables, tenir les supports de comptabilité, participer au suivi des caisses de menues dépenses et des régies, classer et archiver les documents comptables, collecter les données Comptables en vue de la production de diverses situations périodiques, participer à l’élaboration des états financiers, participer a la conservation des fonds, des créances, des titres et valeurs du poste, contribuer à la production des états de développement de solde, participer au suivi des comptes de tiers, contribuer à l’hygiène et à ‘entretien du matériel et du cadre de travail, contribuer à l’hygiène et à l’entretien du matériel et du cadre de travail, élaborer et transmettre périodiquement les rapports d’activités, contribuer à la formation continue non diplômante des agents placés sous sa responsabilité, contribuer à la mise en œuvre de la politique du système de management de la qualité, exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur, hiérarchique dans le cadre règlementaire.

Diplôme exigé: BEPC plus un diplôme professionnel exigeant deux (02) années de formation dans le domaine de la comptabilité ou finance ou tout autre diplôme reconnu équivalent.

Lieux d’affectation:Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

3. Poste de Chauffeur

Missions : conduire les véhicules de service conformément à la réglementation en vigueur, entretenir les véhicules, tenir le carnet de bord, participer au chargement et au déchargement du véhicule, contribuer à l’hygiène et à l’entretien du matériel et du cadre de travail, contribuer à la mise en œuvre de la politique du système de management de la qualité, exécuter toutes autres taches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre règlementaire.

Diplôme exigé: CEP ou tout autre diplôme reconnu équivalent et un permis de conduire C, D ou E.

Lieux d’affectation: Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

D. RÉCEPTION DES DOSSIERS

Les dossiers de candidature sont recevables en version électronique (le dossier complet numérisé en un (01) fichier) sur le site: Recrutement-Ost@outlook.fr du mercredi 22 février 2023 à partir de zéro (00) heure au vendredi 03 mars 2023 à 24h 00 mn.

