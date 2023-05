Orthopédie au Burkina Faso : l’Australie salue l’engagement de Victor Sorgho

Lors de son séjour de présentation de lettres de créance, l’ambassadrice d’Australie accréditée au Burkina Faso, Bérénice Owen-Jones, a rendu visite à l’Association orthopédique du Faso (AOF) située à Ouagadougou. Elle a encouragé le travail fait et promis l’accompagnement de son pays à ce partenaire.

La coopération entre le Burkina Faso et la République d’Australie est aussi perceptible sur le plan des projets et associations. Ainsi, lors de son passage au Burkina Faso, l’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Burkina Faso, Bérénice Owen-Jones, a visité les installations de l’Association orthopédique du Faso (AOF) à Ouagadougou.

Elle a encouragé le promoteur de ce centre créé en 2001 par le président de l’AOF, Victor Sorgho. La diplomate a salué les efforts du personnel de cette structure sanitaire qui a fait du bien-être des personnes vivant avec un handicap, son leitmotiv. Elle a également affirmé que les domaines d’intervention de l’AOF répondent bien aux types de projets vers lesquels son pays oriente ses appuis financiers.

Pour le promoteur du centre, Victor Sorgho, la République d’Australie accompagne son association dans ses différents projets. Ainsi, pour lui, la visite de l’ambassadrice permet au partenaire de toucher du doigt les réalités du terrain. « Nous sommes à notre deuxième financement par le gouvernement australien. Cette enveloppe de plus de 25 millions FCFA nous a permis de débuter les travaux de construction du centre de rééducation moderne entièrement équipé pour le bonheur des personnes vivant avec un handicap.

Nous allons également travailler à décongestionner le centre de Ouagadougou par la réalisation de petites unités annexes de formation pour les aides orthopédiques au niveau des provinces afin de prendre en charge les personnes qui sont dans le besoin », a expliqué M. Sorgho. Selon lui, depuis la création de l’AOF, plus de 25 000 personnes ont bénéficié de ses services grâce à son centre de rééducation fonctionnel inauguré en février 2020.

Le président de l’AOF, technicien orthopédiste, a dit exercer le métier depuis des lustres et souhaite être accompagné par le gouvernement burkinabè en plus de ses partenaires. Il a salué et reconnu le mérite du gouvernement australien qui, depuis des années, répond favorablement à ses sollicitations.

Gérard COULIBALY