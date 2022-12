Ouagadougou : commissariat de police de Boulmiougou appréhende deux réseaux de présumés délinquants

La Police nationale, dans un poste sur sa page Facebook, a annoncé que le commissariat de police de l’arrondissement n°06 (Boulmiougou), a appréhendé deux groupes de présumés malfrats qui opéraient dans plusieurs quartiers de la capitale dont Pissy, Baonam, Kourittenga, Cissin et Zagtouli.

Selon la police, les deux réseaux s’adonnaient entre autres à des « vols avec effraction dans les domiciles et lieux de commerce et au recel d’engins à deux roues et utilisaient plusieurs modes opératoires pour parvenir à leurs fins. »

Les présumés malfrats prenaient pour cible les lieux de culte, les établissements scolaires et les domiciles, indique les enquêteurs qui disent avoir saisi entre les mains des personnes interpellées un pistolet automatique, des munitions, 15 motos et plusieurs autres objets.

La Police nationale s’est réjoui de la collaboration des populations qui a permis de mettre la main sur les individus et encourage les citoyens à dénoncer tout acte ou personne suspect.

Sidwaya.info