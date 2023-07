Ouagadougou : La police disperse une manifestation spontanée suite à l’enlèvement de l’ex-maire de Komsilga  

Une unité de police a dispersé un groupe de personnes qui avaient posé des barricades sur la voie publique à la sortie sud de Ouagadougou menant, notamment, à la commune de Komsilga, bloquant le passage notamment en direction du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo.

Ces manifestants protestaient contre « l’enlèvement » de l’ex-maire de Komsilga, Issouf Nikiema, exigeant que la lumière soit faire sur les auteurs et les motifs de cette action.

Pour le moment, aucune information officielle n’a été communiquée sur cette affaire. Seul le parti de l’ex député-maire, l’Union pour le progrès et le changement (UPC) s’est prononcé à travers un communiqué pour condamner « l’enlèvement » et demander que les autorités compétentes se saisissent de la question pour situer l’opinion.

« L’Union pour le Progrès et le Changement (UPC) informe l’opinion publique nationale et internationale que son leader de la jeunesse dans la région du Centre, membre de son Bureau Politique National et ancien député-maire de Komsilga, Honorable Issouf Nikiema, a été enlevé par des hommes encagoulés en plein Ouagadougou ce vendredi 21 juillet 2023. Honorable NIKIEMA se rendait à la prière de vendredi quand il a été enlevé », lit-on dans le communiqué du parti.

Les manifestants disent vouloir mener leur lutte pacifiquement jusqu’à ce que la lumière soit faite sur la situation de leur leader, Issouf Nikiema.

