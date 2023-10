Ouagadougou : La police municipale saisi des carcasses d’animaux et détruit des sites d’abattage

La direction de la police de la salubrité et de la Tranquillité Urbaine (DPSTU) a effectué des opérations de lutte contre les abattages clandestins le 18 et 19 Octobre 2023 dans les arrondissements n°3 et 4 de la Commune de Ouagadougou.

Au cours desdites opérations, des carcasses d’animaux ont été saisies et les sites d’abattage démolis.

L’information a été donnée ce vendredi 20 octobre 2023 par police municipale de Ouagadougou à travers un poste sur sa page Facebook.

La viande saisie a été remise aux services techniques de l’abattoir pour une inspection approfondie.

Selon la police municipale, cette action entre dans le cadre de lutte pour sauvegarder l’hygiène publique, la salubrité.

Sidwaya.info