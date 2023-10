Ouagadougou : la police nationale met aux arrêts 5 présumés malfrats

La police nationale a annoncé ce vendredi 20 octobre 2023 l’arrestation de 5 présumés malfrats qui s’étaient « spécialisés dans les vols à main armée et vols avec effraction dans les lieux de commerce et les domiciles dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, notamment Bassinko, Yagma et à Komsilga ».

Trois pistolets, dont deux factices, des munitions, deux motos, des téléphones portables et divers autres objets ont été saisis des mains des présumés bandits.

Le préjudice causé par le groupe de délinquant selon la police est estimé à près de 1.498.000 FCFA.

Sidwaya.info