Ouagadougou : La police nationale met aux arrêts  deux présumés malfrats

Le commissariat de police de l’arrondissement n °06 de la ville de Ouagadougou a arrêté des individus qui s’adonnaient à des activités illicites telles les vols et recels d’engins dans la capitale.

Selon la police les membres du groupe ciblaient entre autres les lieux de cultes, lycées, collèges et domiciles et le plus souvent les sites d’orpaillage dans les provinces.

Sept engins à deux roues, des appareils électroménagers et un trousseau de clés de moto ont été saisis des mains des présumés voleurs.

Outre Ouagadougou, les malfrats opéraient également dans d’autres villes comme Kaya, Koudougou et dans la commune rurale de Dassa dans le Sanguié a précisé la police.

Sidwaya.info