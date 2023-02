Ouagadougou : une décision de justice qui tarde à être exécutée

Dans ses pérégrinations à Ouagadougou, Kantigui a appris la déchirure qu’une famille traverse à cause d’un héritage. En effet, selon les faits racontés à Kantigui, deux parcelles d’un chef de famille, décédé en 1982, sont à l’origine de la mésentente entre sept enfants héritiers et leur maman. « L’un des sept enfants a confisqué les papiers des parcelles et l’acte de mariage des parents. Il a mis une des parcelles en location et occupe l’autre. Les autres enfants ont été expulsés et ne savent pas où dormir », a-t-on soufflé à Kantigui. Pour départager les enfants, l’affaire a été portée devant le… lire la suite sur Sidwaya numérique

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89