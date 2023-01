Palais de justice de Bobo-Dioulasso : les travaux de réhabilitation lancés

Le palais de justice de Bobo-Dioulasso, saccagé lors de l’insurrection populaire de 2014, est en cours de réhabilitation. Les travaux ont été officiellement lancés, le vendredi 13 janvier 2023, par la ministre de la Justice et des Droits humains, chargée des Relations avec les Institutions, Garde des sceaux, Bibata Nébié, pour un délai d’exécution de 4 mois.

Les travailleurs du palais de justice de Bobo-Dioulasso retrouveront bientôt leurs anciens locaux. En effet, lesdits locaux qui avaient été saccagés lors de l’insurrection populaire de 2014 par des manifestants, sont en cours de réhabilitation pour un délai d’exécution de 4 mois. D’un coût de plus de 600 millions F CFA, les travaux répartis en trois lots exécutés, comprennent, entre autres, un poste de police, la clôture (barbelée) d’une hauteur de 2,5 m, une cafétéria, 4 parkings pouvant contenir 8 véhicules chacun, la réhabilitation du Tribunal du travail et la réhabilitation du bâtiment colonial. Leur lancement officiel est intervenu, le vendredi 13 janvier 2023 à Bobo-Dioulasso, par la ministre de la Justice et des Droits humains, chargée des Relations avec les Institutions, Garde des sceaux, Bibata Nébié. Selon la ministre, le démarrage des travaux (depuis le 6 décembre dernier) est l’aboutissement d’un long « combat ». « Depuis que le palais a été endommagé en 2014, les différents ministres n’ont eu de cesse de faire leur possible pour qu’il soit réhabilité », a-t-elle affirmé. Les trois lots de travaux, aux dires de Mme Nébié, sont respectivement de 400 millions F CFA, 167 millions et 66 millions F CFA et sont pris en charge par le budget 2022 de l’Etat. La Garde des sceaux a surtout insisté sur la qualité des ouvrages à livrer et le respect du délai d’exécution des chantiers. « Nous tenons à ce que les ouvrages que nous allons avoir soient de qualité », a-t-elle exigé.

Un coût de plus de 600 millions de F CFA

A l’issue de la visite, Bibata Nébié s’est dit satisfaite de l’état d’avancement des travaux. « Nous constatons avec joie que sur le terrain, il y a quelque chose qui se fait et nous avons bon espoir que d’ici là, le palais de justice de Bobo-Dioulasso va retrouver son lustre d’antan », a-t-elle estimé. Le Directeur régional en charge de l’urbanisme des Hauts-Bassins, Lassané Ouédraogo, est chargé du suivi et contrôle du chantier du palais. Il a fait savoir que les études architecturales ont été pilotées par sa direction, en collaboration avec d’autres services techniques tels que l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA), la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL), le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP), la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) et les services de l’environnement et la mairie. Lassané Ouédraogo a, en outre, rassuré la ministre en charge de la justice qu’avant les études architecturales, l’expertise du LNBTP sur les anciens ouvrages ayant subi la furie de l’insurrection populaire a été demandée. « Il y a des parties que le laboratoire a demandé à détruire et d’autres à conserver », a-t-il indiqué. Les travaux de tous les lots ont débuté, le 6 décembre dernier et avancent bien, a-t-il signifié, avant de conclure que le poste de police est à un taux d’exécution de 20% et les parkings et la cafétéria, à 15%.

