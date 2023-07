Parc des loisirs du Musée national : les premiers visiteurs attendus dans 18 mois

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, à travers la direction générale du Musée national en collaboration avec le groupe Fallon, a lancé officiellement les travaux de construction du parc des loisirs du Musée national, le jeudi 20 juillet 2023 à Ouagadougou.

Dans dix-huit mois sortira de la cour du Musée national une infrastructure touristique intégrée composée entre autres d’un parc d’attraction moderne couvert, d’un restaurant, d’une piscine et d’un parc aquatique, le tout bâti sur un espace d’environ 4 500 m2. Le projet est de Fallon Group, une société burkinabè de droit privé. Le lancement officiel des travaux a eu lieu, le jeudi 20 juillet 2023, à Ouagadougou. Le projet va coûter cinq milliards F CFA au promoteur et ses partenaires engagés dans la réalisation de ce joyau culturel. Pour le promoteur du parc, Mathieu Ouédraogo, au-delà de la rentabilité financière, le projet présente un impact socio-économique important qui sera perceptible à travers non seulement la création des emplois, mais aussi l’accroissement de l’offre touristique interne et externe. A en croire M. Ouédraogo, ce parc va apporter un appui budgétaire pour le Musée national et aussi une contribution fiscale.

Il s’est réjoui du fait que le Partenariat public-privé (PPP) peut être une alternative à la réalisation de projet socio- économique au profit du pays. Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, Kassoum Coulibaly, représentant le Premier ministre, a exprimé la reconnaissance du gouvernement au promoteur et indiqué que l’Etat burkinabè consacre à la culture une place de choix dans des politiques publiques à même de contribuer durablement à la structuration dynamique et durable de l’économie nationale. Pour ce faire, il encourage les structures publiques et ses démembrements à initier des projets structurants et à s’orienter vers le partenariat avec le privé. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a salué l’initiative du promoteur qui, selon lui, des pans entiers de l’économie n’attendent que le courage et l’ingéniosité des hommes et des femmes entrepreneurs, pour se promouvoir. Le ministre Jean Emmanuel Ouédraogo a, par ailleurs, relevé que le parc des loisirs du Musée national s’inscrit en droite ligne de la politique de développement du tourisme interne et de promotion des espaces de loisirs et de sites d’attraction, prônée par le gouvernement.

La directrice générale du Musée national, Rasmata Sawadogo, dans son intervention, a situé l’importance du projet qui, de son avis, est capitale et multiforme tant dans la construction que ce parc est porteur d’espoir et d’espérance pour le Musée national et pour toute la ville de Ouagadougou. A l’issue des différentes interventions, l’architecte, Idrissa Kouraogo, a présenté le plan de l’infrastructure aux autorités, puis s’est ensuivie la pose de la première pierre marquant le lancement officiel des travaux de construction du parc de loisirs du Musée national du Burkina Faso.

Emmanuel BICABA